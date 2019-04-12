Eşimin Rövanşını Almak İstedim"

Denizli'nin Çal ilçesinde, 2014 yerel seçimlerinde eşi muhtarlık yarışını kaybeden kadın, 31 Mart'ta aynı mahallede yapılan muhtarlık seçiminde rakibi 3 erkek adayı geride bırakarak ipi göğüsledi.

İlçeye bağlı Kaplanlar Mahallesi'nde 2014'teki muhtarlık seçimini kaybeden, ailesinin geçimini hayvancılık ve çiftçilikle sağlayan Bahattin Karagönlü'nün eşi Nejla Karagönlü 31 Mart'taki seçimde aynı mahallede muhtar adayı oldu.

Nejla Karagönlü, 104 seçmenin bulunduğu mahallede rakibi 3 erkek adayı geride bırakarak muhtarlık yarışını önde tamamladı. 38 yaşındaki Karagönlü, mazbatasını alarak görevine başladı.

Kaplanlar Mahallesi muhtarı Karagönlü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kadınların sesi olmaya çalışacağını söyledi.

Yakınlarının ısrarıyla muhtarlık yarışına girdiğini dile getiren Karagönlü, "Geçen seçimde kaybeden eşimin rövanşını almak istedim. Eşimin yarıştığı adaylar farklı olsa da aday olmaya karar verdim. Sevenlerim ve eşim 'Seni muhtar olarak görmek istiyoruz' dediler. Herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA