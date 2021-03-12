"Eşimin intihar ettiğini düşünüyorum" diyen katil zanlısına ağırlaştırılmış müebbet hapis
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"Eşimin intihar ettiğini düşünüyorum" diyen katil zanlısına ağırlaştırılmış müebbet hapis

12.03.2021 16:58 | Son Güncelleme: 12.03.2021 17:13

Kayseri'de eşini başından vurarak öldüren ve öldürdükten sonra polisi arayan şahsa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Kayseri'de eşini başından vurarak öldüren ve öldürdükten sonra polisi arayan şahsa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında, tutuklu sanık Mehmet Dik(32) Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, müştekiler, müşteki avukatları, sanık avukatları ve sanık yakınları mahkeme salonunda hazır bulundu.

Mahkeme heyetine savunması yapan ve kayınpederinin her şeyden haberinin olduğunu söyleyen tutuklu sanık Mehmet Dik, "Kayınpederim E.A.'nın her şeyden haberi var. Eşimden boşanmak istediğimi, eşimin beni aldattığını, eve kamera taktırdığımı hepsini biliyor. Ben evde cinsellik içeren bir çok şey buldum. Ben eşimden boşanmak istedim. Bana çocuğumu alamayacağımı söylediler. Avukatlar boşanmamın benim aleyhime olacağını söylediler. Ben eşime çocuğumu bana vermesi için 8 bin TL para, araba ve üzerime olan evi teklif ettim. Ancak eşim benden daha çok şey istedi" dedi.

"Eşim kendini vurmuş olabilir"

Savunmasına devam eden Mehmet Dik, "Olayı tam olarak hatırlamıyorum. Ben sadece elimde silah olduğunu hatırlıyorum. Ben psikolojik tedavi gördüm. Ben eşimi vurduğumu hatırlamıyorum. Eşim kendini vurmuş olabilir. Olanlar için çok pişmanım. Eşimi benim vurmadığımı düşünüyorum. Ben eşimin ailesi başta olmak üzere herkesten özür diliyorum. Beratımı talep ediyorum. Taktir mahkemenindir" diyerek kendini savundu.

"Gizem durmadan telefonla oynuyordu"

Tanık olarak ifade ve sanık Mehmet Dik'in aldatıldığını iddia eden abla F.B. ise, " Mehmet son 1 yıldır şüphe içerisindeydi. Abla, 'Gizem beni aldatıyor' diyordu. Gizem bizi de evine istemiyordu. Gittiğimiz zamanda sürekli telefonla oynuyordu" dedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Mehmet Dik hakkında 'eşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Ayrıca heyet, 'ruhsatsız silah ve mermileri bulundurma' suçundan 1 yıl hapis ve 600 TL idari para cezası verilmesine hükmetti.

Olay

Kayseri'de 9 Ekim 2019 tarihinde saat 13.30 sıralarında merkez Melikgazi ilçesi Tavlusun Mahallesi Atatürk Caddesi Vahit Apartmanı'nda meydana geldi. Klima tamircisi Mehmet Dik, 4 yıllık eşi, 1 çocuk annesi eşi Gizem Vural Dik ile 3'üncü kattaki evlerinde bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Mehmet Dik, kısa sürede kavgaya dönen olayda, ruhsatsız tabancasını çıkarıp, eşine ateş ederek otomobiliyle kaçtı.

Mehmet Dik, yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Melikgazi ilçesi Esenyurt Mahallesi Çeçenistan Parkı'nda aracını bırakıp, 155 Polis İmdat hattını aradı. "Eşimi vurdum" diyerek olay yeri adresini veren Mehmet Dik, daha sonra kaçtı ve yapılan çalışmalar sonrasında yakalanmıştı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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