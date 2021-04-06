ESİM ile 2 yıl içinde 3 bin 74 kişi iş sahibi oldu

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'in, seçim döneminde açıkladığı "5 yılda 5 bin istihdam" sözüyle, birçok kişiyi işe yerleştiren Eyüpsultan İstihdam Merkezi (ESİM), ile 2019 yılından bu yana 3 bin 74 kişi işe yerleştirildi.