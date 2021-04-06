ESİM ile 2 yıl içinde 3 bin 74 kişi iş sahibi oldu
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ESİM ile 2 yıl içinde 3 bin 74 kişi iş sahibi oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
ESİM ile 2 yıl içinde 3 bin 74 kişi iş sahibi oldu

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'in, seçim döneminde açıkladığı "5 yılda 5 bin istihdam" sözüyle, birçok kişiyi işe yerleştiren Eyüpsultan İstihdam Merkezi (ESİM), ile 2019 yılından bu yana 3 bin 74 kişi işe yerleştirildi.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'in, seçim döneminde açıkladığı "5 yılda 5 bin istihdam" sözüyle, birçok kişiyi işe yerleştiren Eyüpsultan İstihdam Merkezi (ESİM), ile 2019 yılından bu yana 3 bin 74 kişi işe yerleştirildi.

Eyüpsultan İstihdam Merkezi'nin gerçekleştirdiği Eyüpsultan Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen mülakata 104 kişi katıldı. Pandemi nedeniyle maske, mesafe ve temizlik kurallarına uygun olarak gerçekleştirilen mülakatla aranılan niteliklere uygun 74 kişi aynı gün içerisinde istihdam edildi. Mülakata katılan vatandaşlar, Eyüpsultan Belediyesi'nin bu hizmetinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, iş arayan gençlere umut olduğu için belediyeye teşekkürlerini ilettiler. ESİM'in gerçekleştirdiği çalışmalar neticesi farklı sektörlerdeki iş kollarına 2019 yılı nisan ayından bu güne kadar 3 bin 74 kişi işe yerleştirildi. - İSTANBUL

ESİM ile 2 yıl içinde 3 bin 74 kişi iş sahibi oldu
ESİM ile 2 yıl içinde 3 bin 74 kişi iş sahibi oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 16:01:07. #1.16#
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