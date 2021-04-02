ESIC, CS:GO şike soruşturması için FBI ile işbirliği yapacak!

Esports Dürüstlük Komisyonu (ESIC) Komiseri Bay Smith, NA Counter Strike: Global Offensive'de yapıldığı söyleyen şike iddialarına yönelik başlatılan soruşturmayı artık ABD Federal Soruşturma Bürosu'nun yönettiğini açıkladı!

Kuzey Amerika Counter Strike sahnesindeki şike iddialarına yönelik soruşturma şimdi ABD Federal Soruşturma Bürosu'nu ilgilendiriyor. Bu haber ise, Esports Dürüstlük Komisyonunu (ESIC) Komiseri lan T. Smith'ten geliyor. Bay Smith, röportaj sırasında soruşturmanın iki grubu kapsadığını da belirtiyor: İlk grup maçlarda kendileri için bahis oynayan oyunculardan diğeri grup ise maçları organize bir şekilde ayarlamak için "bahis sendikaları" tarafından rüşvet verilen oyunculardan oluşuyor.

CS:GO demo incelemecisi smash32 ile yaptığı röportajda Smith, FBI'ın şike soruşturmasına katılımını doğruladı. Röportaj sırasında Smith şu açıklamalarda bulunuyor;

"Bu, bizi biraz daha uzun sürecek olan çok daha büyük bir araştırmanın parçası, Maalesef ki bu da nispeten küçük ama önemli bir oyuncu grubu arasında uzun bir süre oldu . Kuzey Amerika(NA) MDL'de şike organize edildi. Bir dereceye kadar, kolluk kuvvetleriyle çalışıyoruz, daha yeni bir spor bahisleri araştırma birimine sahip olan FBI ile çalışıyoruz. Onlar iyiler ancak deneyimsizler çünkü spor bahisleri gerçekten bir Amerika'da yakın zamana kadar hiç görülmemişti, bu yüzden herkes buna ayak uydurmakta biraz zorlanıyor."

Bay Smith, soruşturmanın ilk alt bölümündeki bulguların "önümüzdeki on gün ila iki hafta içinde" kamuya açıklanması gerektiğini söyledi." Komisyonun yanlış davranışlara ilişkin "gerçekten iyi doğrulayıcı kanıtlara" sahip olduğunu dile getiren Smith, oyuncuların "çok, çok uzun bir süre" cezalandırılacağını da sözlerine ekledi. Ocak ayında, 35 oyuncu Avustralya etkinliklerinde bahisle ilgili suçlar nedeniyle 12 aydan beş yıla kadar değişen sürelerle yasaklanmıştı. Smith, "İlk kısımla çok çabuk ilgileneceğiz, çünkü temelde aptallarla uğraşıyoruz." dedi.