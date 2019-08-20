ESİAD'dan orman yangınları yaralarını birlikte saralım çağrısı

20.08.2019 15:13

Yangın söndürme ekiplerinin ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin tüm çabalarına rağmen büyüyen ve civar köylerdeki yerleşimleri etkileyen yangınların sebeplerinin, sorumlularının bir an önce bulunmasını talep ettiklerini söyleyen Sivri, "Yaşadığımız günleri felaket olarak nitelendiriyoruz" dedi.

Yangının sebep olduğu zararları karşılamak için uzun yıllar gerektiğini ancak bu süreci birlik olarak kısa sürede tamamlamak için bütün kurumlarla birlikte özveriyle çalışmanın önemine değinen Sivri, "ESİAD olarak üzerimize düşen her türden desteği vermeye hazırız. ESİAD olarak oluşturduğumuz çalışma Grubu'nu, Ege Orman Vakfı önderliğinde yapılacak tüm çalışmalarda seferber ederek gelecek nesillerin sağlıklı temiz yaşama hakkına sahip çıkacağız. İlgili kamu kurumları, sivil toplum, vakıflar ve toplumla işbirliği halinde olacağız. ESİAD olarak iklim değişikliği, sürdürülebilirlik ve yeşil alanların korunması ile ilgili faaliyetlerimiz çerçevesinde bu konuda çok hassasız.Yanan bölgelerin yeniden orman haline gelmesi ve yangın öncesinden farklı bir amaçla kullanılmaması için de gerekli taahhütlerin verilmesini de talep ediyoruz"diye konuştu.

Kaynak: Bültenler