ESİAD Başkanı Sivri "İzmir 4.0 için birleşmeli"

Karşıyaka Rotary Kulubü, haftalık toplantısına konuk olan ve aynı zamanda Teknopark İzmir Yönetim Kurulu Başkan Vekili de olan Sivri, küresel ekonominin sanayi 4.0, tarım 4.0 , sağlık 4.0 ve neslerin interneti (IoT) üzerinde şekilleneceğini belirterek İzmir'in bu yönde daha hızlı hareket etmesi gerektiğine dikkat çekti.

İSTATİSTİKLER BAŞKA ŞEY SÖYLÜYOR

Kaya Prestige Otel'deki toplantıda konuşan Sivri, İzmir'in nominal artan üretiminin, Türkiye'nin genel büyümesine oranla fazla artı kaydetmediğini, bazen yerinde saydığını ve bazı durumlarda da geriye gittiğini belirterek kent ekonomisinin beklenenin altında performans sergilediğini söyledi. "İstatistikler ile kendi gözümüzden baktığımız İzmir farklı" diyen Sivri şöyle devam etti:

"İzmir kadına çok önem verir diyoruz ama kadınların iş gücüne desteğine yönelik istatistiğe bakıldığında İzmir'in Adana ya da Mersin ile çok farklı olmadığını görürsünüz. İzmir ne kadar uygar ne kadar gelişmiş bir şehir diyoruz ama istatistikler böyle demiyor"

Bu yüzden İzmir'in katma değer yaratan hizmet gurubuna ağırlık vermesi gerektiğine dikkat çeken Sivri, kentin avantajlarını devreye sokması gerektiğini belirtti. Sivri, "İzmir, orta ve yüksek teknoloji gruplarındaki etkinliği, mühendislik firmalarının fazla olması, imalat sanayinin güçlü olması nedeniyle bu yöndeki üretimleri tasarım alternatifleriyle kombine ettiğinde çok yüksek bir katma değer elde edebilir" dedi. Barselona örneğini veren Sivri şunları söyledi:

"Barselona marka olmuş bir şehir. İspanya ile özdeşleşmiyor. Marka tanınırlığı çok yüksek. İzmir'in de kendine özel böyle bir pozisyona oturması gerekiyor. İnovısyona dayalı teknoparkların üretimle işbirliği yapması da bu konuda büyük önem taşıyor. Sanayi 4.0 devriminin koşulları bizi zorlayacak hatta problemler yaratacak. Ancak bu koşullara adapte olamazsanız bizi çok ciddi sorunlar bekliyor demektir"

20 YIL SONRA ALMANYA PAZARI RİSKE GİRER

İzmiri'n üretimden yaptığı ihracatta bir numaralı müşterisinin Almanya olduğuna dikkat çeken Sivri, "Almanya 4.0 devrimini 20 yılda tamamlamayı öngörüyor. 250 milyar euro yatırımla, bütün hizmetleri birbirine entegre edip akıllı sistemlere dönüştürdüğünde, hesaplanan verimlilik kazancı yüzde 20. Şu an ise biz, üretimde Almanya'ya göre bir ürünü yüzde 23 daha ucuz üretiyoruz. Almanya 20 yıl sonra 4.0 devrimi gerçekleştirdiğinde, örneğin bir bardağı bizdekiyle aynı maliyete üretecek. Bunu da yaptığında neden bizden mal alsın? Bizim artık montaj değil kendimizin üretebiliyor olmamaz lazım" dedi.

Karşıyaka Rotary Kulübü Başkanı Gaye Berköz de İzmir'in sahip olduğu avantajları da kullanarak üretimde yenilikleri hayata geçirmesi gerektiğini söyledi. Berköz, sanayi devriminin asla ve asla gözardı edilmemesi gerektiğini belirterek, "Yakın bir gelecekte, üretimde her şey değişecek. Bu değişim toplumları, insanların davranışlarını da değiştirecek. Eğer İzmir olarak bu değişimin dışında kalırsak, bugüne kadar yapılan her şey boşa gider. İzmir 4.0 haraketi başlatmalı. Bunda öncü olmalı. Bu görev sanayicisinden esnafına, üniversitesinden iş dünyasına, yerel yönetiminden bu kentte yaşayan herkese düşüyor. Onların yolu açılmalı. Çeşitli organizasyon ve etkinliklerle öğencilerin ve gençlerin vizyonların değişmesine, gelişmesine yardımcı olunmalı" dedi. Toplantıda ESİAD ile Karşıyaka Rotary Kulübü gençlere yönelik eğitim programları ile gençlere bilimi tanıma imkanları yaracak etkinliklerin düzenlenmesi konusunda işbirliği olanaklarını da görüşüldü.