Eşi vefat etmiş kadınlara destek 99 bin lira destek - Haberler

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Eşi vefat etmiş kadınlara destek 99 bin lira destek

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Eşi vefat etmiş kadınlara destek 99 bin lira destek

DÜZCE (İHA) – Düzce'de eşi vefat eden kadınlara yönelik desteklemeler kapsamında Şubat ayında 100 kadına 990 liradan toplam 99 bin lira ödeme yapılması kararlaştırıldı.

DÜZCE (İHA) - DÜZCE (İHA) – Düzce'de eşi vefat eden kadınlara yönelik desteklemeler kapsamında Şubat ayında 100 kadına 990 liradan toplam 99 bin lira ödeme yapılması kararlaştırıldı.

Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakfı dezavantajlı bireylere yönelik maddi ve manevi destekleme çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda yapılan çalışmalar kapsamında Şubat ayı içerisinde eşi vefat etmiş kadınlara yönelik yapılan yardım çalışmaları kapsamında il merkezinde 100 hak sahibine 990 lira aylık ödenecek. Planlamaların ardından hak sahipleri adına ilgili kuruma ödemeler yapıldı. Hak sahipleri adına toplamda 99 bin lira şubat ayında yatırılırken, her ay düzenli olarak ödeme yapılması çalışmaları devam edecek. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi

Düzce, Ekonomi, Haberler

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