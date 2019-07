Eşi vefat eden 5 çocuklu annenin yaşam mücadelesi

Gaziantep'te yaklaşık bir ay önce eşini kaybeden ve yaşları 1 ile 11 arasında değişen 5 çocuğuyla zor şartlarda yaşam mücadelesi veren kadın, hayırseverlerin yardımını bekliyor.

Merkez Şahinbey ilçesi Onur Mahallesi'nde bir binanın bodrum katındaki iki odalı bir evde yaşayan 5 çocuklu Songül Can (29), komşularının yardımıyla ayakta durmaya çalışıyor.

Can, AA muhabirine yaptığı açıklamada, obezite hastası olan eşinin tedavi gördüğü için 2 yıldır çalışamadığını, yaklaşık bir ay önce de yaşamını yitirdiğini söyledi.

Evliliğinin yoksulluk içinde geçtiğini, şimdi de beş çocuğuyla yalnız kaldığını dile getiren Can, "Bu ev kaynanamın. 5 çocuğumla bir şekilde geçiniyorduk. Şu an bakanımız yok, eşim vefat edince daha kötü duruma düştük. Çalışmak istesem de çalışamam, çocuklarıma bakacak kimse yok. Annem ve kaynanam var ama onlar da yaşlılar. Yardım edecek kimsem de yok. Gelirimiz olmadığı için çocuklarımın istediklerini alamıyorum. Devletimizden ve hayırseverlerden yardım istiyorum." diye konuştu.

