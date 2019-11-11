Eşi ve kızının yüzünü yakıp serbest kalmıştı, başsavcılık harekete geçti (2)

11.11.2019 21:48 | Son Güncelleme: 11.11.2019 21:48

TUTUKLANDI

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde eşine ve kızına şiddet uygulayan, naylon poşeti eritip yüzlerine damlatarak yakan Ramazan İ., ikinci kez gözaltına alındı. Savcılık kararı ile polis zoruyla adliyeye götürülen Ramazan İ., savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edildi. Ramazan İ. tutuklanarak cezaevine kondu.

Kaynak: DHA