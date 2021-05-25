Eşi ve kızının üzerine kaynar su dökmekten yargılanan sanığın tutukluluk hali devam edecek
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Eşi ve kızının üzerine kaynar su dökmekten yargılanan sanığın tutukluluk hali devam edecek

Eşi ve kızının üzerine kaynar su dökmekten yargılanan sanığın tutukluluk hali devam edecek
Anadolu Ajansı / Melike Keskin - Haberler | Güncel

Konya'da eşi ve 1,5 yaşındaki kızının üzerine kaynar su dökerek yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Konya'da eşi ve 1,5 yaşındaki kızının üzerine kaynar su dökerek yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Konya 10. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu yargılanan sanık Ali Ay ve taraf avukatları katıldı.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanık Ay, "Ben kasıtlı bir şekilde eşimi yaralamaya çalışmadım. Suçsuzum, tahliyemi istiyorum." dedi.

Sanık avukatı Volkan Kara da müvekkilinin söz konusu eylemi gerçekleştirmediğini savunarak, gerekirse adli kontrol şartıyla tahliyesini ve beraatini talep etti.

Rukiye Ay'ın avukatı Elif Zehra Türkmen de sanığın eyleminin sabit olduğunu belirterek, cezalandırılmasını istedi.

Türkmen, sanığın tutukluluk halinin de devamına karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, suçun işlenişi ve mevcut deliller nedeniyle sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Olay

Karatay ilçesi Nakipoğlu Mahallesi'nde 9 Ocak'ta iddiaya göre Ali Ay, kendisini uyandıran eşi Rukiye Ay'a kızmış ve yer sofrasında oturduğu sırada üzerine kaynar su dökmüştü.

Yaralanan Rukiye Ay ve 1,5 yaşındaki kızı, tedavi için hastaneye kaldırılmıştı. Gözaltına alınan Ali Ay tutuklanırken hakkında "kasten yaralama" suçlamasıyla dava açılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melike Keskin

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