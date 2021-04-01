Eşi ve kızının üzerine kaynar su döken sanığın tutukluluğu sürecek

Konya'da eşi ve 1,5 yaşındaki kızını, üzerlerine kaynar su dökerek yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Konya'da eşi ve 1,5 yaşındaki kızını, üzerlerine kaynar su dökerek yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Konya 10. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Ali Ay ve taraf avukatları katıldı.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanık Ay, tahliyesini istedi.

Sanık avukatı Volkan Kara da müvekkilinin söz konusu eylemi gerçekleştirmediğini savundu.

Sanık ve eşi arasında geçmişte anlaşmazlıklar yaşandığını anlatan Kara, şunları kaydetti:

"Müvekkil bu eylemi yapacak bir insan değildir. Bir evlilikte yaşayabileceği en ağır şeyi yaşamış, aldatılmış ancak eşine yönelik böyle bir eylem içine girmemiştir. Müvekkilim çocuğuna kıyamadığı için boşanma davası varken eşiyle barışmıştır. Eşi de hatalı davranışı nedeniyle çocuğun velayetini kaybetmek istememiş, bu senaryoyu hazırlamıştır. Şu an taraflar arasında boşanma davası var, karşı taraf bu durumu velayet için kullanma çabasında. Müvekkilimin tahliyesini ve beraatini istiyoruz."

Rukiye Ay'ın avukatı Elif Zehra Türkmen ise "Şiddetin haklı bir gerekçesi olamaz. Her şey ortadadır. Sanığın gereken şekilde cezalandırılmasını talep ederiz." dedi.

Mahkeme heyeti, suçun işlenişi ve mevcut deliller nedeniyle sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Olay

Karatay ilçesi Nakipoğlu Mahallesi'nde 9 Ocak'ta iddiaya göre Ali Ay, kendisini uyandıran eşi Rukiye Ay'a kızmış ve yer sofrasında oturduğu sırada üzerine kaynar su dökmüştü.

Yaralanan Rukiye Ay ve 1,5 yaşındaki kızı, tedavi için hastaneye kaldırılmış, gözaltına alınan Ali Ay tutuklanmış, hakkında "kasten yaralama" suçlamasıyla dava açılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melike Keskin