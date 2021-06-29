Eşi ve kızının üzerine kaynar su döken kişiye 3 yıl 9 ay hapis cezası
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Eşi ve kızının üzerine kaynar su döken kişiye 3 yıl 9 ay hapis cezası

Eşi ve kızının üzerine kaynar su döken kişiye 3 yıl 9 ay hapis cezası
Anadolu Ajansı / Melike Keskin - Haberler | Güncel

Konya'da eşi ve 1,5 yaşındaki kızını, üzerlerine kaynar su dökerek yaraladığı gerekçesiyle yargılanan sanığa 3 yıl 9 ay hapis ve 1500 lira adli para cezası verildi.

Konya'da eşi ve 1,5 yaşındaki kızını, üzerlerine kaynar su dökerek yaraladığı gerekçesiyle yargılanan sanığa 3 yıl 9 ay hapis ve 1500 lira adli para cezası verildi.

Konya 10. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Ali Ay ve taraf avukatları katıldı.

Mağdur Rukiye Ay'ın avukatı, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Sanık Ali Ay'ın avukatı ise müvekkilinin bir plana maruz kaldığını ve suçsuz olduğunu iddia etti.

Avukat Volkan Kara, "Ortada karşılıklı bir tartışma vardır ve bu tartışma neticesinde ısıtıcıdan dökülen sudan, ailenin bütün fertleri yaralanmıştır. Müvekkilimin bedeninde de olay anında kaynar su yanığı meydana gelmiştir. Müvekkilimin suçlanması tamamen bir plandır. Normal giden bir evlilikte, kadın valizini bir köşede hazır bekletmez. Rukiye Ay kendisine valiz hazırlamış ve bir kenarda bekletmiştir. Çocuğun velayetini almak için de müvekkilime böyle bir suçlama yapmaktadır. Müvekkilim cani bir insan değildir." ifadelerini kullandı.

İddia makamı, duruşmada tekrarladığı mütalaasında, sanığın Rukiye Ay'a karşı "sair tehdit ve eşe karşı silahla yaralama", kızına yönelik ise "alt soya karşı silahla olası kastla yaralama" suçlarından 8,5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın "tehdit" suçundan beraatine karar verdi. Olayda kullanılan su ısıtıcısını silah sayan heyet, sanığın "eşe karşı canavarca hisle silahla yaralama" suçundan 3 yıl 9 ay hapis ve kızına karşı "taksirle yaralama" suçundan 1500 lira adli para cezasına çarptırılmasını kararlaştırdı.

Olay

Karatay ilçesi Nakipoğlu Mahallesi'nde 9 Ocak'ta iddiaya göre, Ali Ay, kendisini uyandıran eşi Rukiye Ay'a kızmış ve yer sofrasında oturduğu sırada üzerine kaynar su dökmüştü.

Yaralanan Rukiye Ay ve 1,5 yaşındaki kızı hastaneye kaldırılmış, tutuklanan Ali Ay hakkında "kasten yaralama" suçlamasıyla dava açılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melike Keskin

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