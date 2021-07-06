Eşi ve kızının üzerine kaynar su döken kişiye verilen 3 yıl 9 ay hapis cezasına itiraz

Konya'da eşi ve 1,5 yaşındaki kızını, üzerlerine kaynar su dökerek yaraladığı gerekçesiyle yargılanan sanığa 3 yıl 9 ay hapis ve 1500 lira adli para cezası verilmesi sonrası mağdur Rukiye Ay'ın avukatı, istinaf mahkemesine gideceklerini bildirdi.

Konya'da eşi ve 1,5 yaşındaki kızını, üzerlerine kaynar su dökerek yaraladığı gerekçesiyle yargılanan sanığa 3 yıl 9 ay hapis ve 1500 lira adli para cezası verilmesi sonrası mağdur Rukiye Ay'ın avukatı, istinaf mahkemesine gideceklerini bildirdi.

Avukat Elif Zehra Türkmen, AA muhabirine, cumhuriyet savcısının mütalaasında, sanığın Rukiye Ay'a karşı "sair tehdit ve eşe karşı silahla yaralama", kızı Eylül'e yönelik ise "alt soya karşı silahla olası kastla yaralama" suçlarından 8,5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep ettiğini hatırlattı.

Mahkeme heyetinin, sanığın "tehdit" suçundan beraatine karar verdiğini, "eşe karşı silahla yaralama" suçundan "iyi hal" indirimiyle 3 yıl 9 ay hapis ve kızına karşı "taksirle yaralama" suçundan 1500 lira adli para cezasına çarptırılmasını kararlaştırdığını anımsatan Türkmen, cezayı yeterli bulmadıklarını söyledi.

Mütalaa doğrultusunda bir karar beklediklerini belirten Türkmen, "Dosya içeriğinden bize göre çıkması gereken sonuç savcı mütalaasına istendiği gibiydi. Beklediğimiz bir sonuç değildi. Henüz hüküm kesinleşmiş değil. Üst mahkemeye başvurumuzu yapacağız. Sanık Ali Ay'ın daha fazla ceza alması için hukuki süreci takip edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Karardan sonra sokağa çıkmaya bile korkar oldum"

Mağdur Rukiye Ay ise karardan büyük üzüntü duyduğunu ifade etti.

Korktuğunu ve sürekli ev değişikliği yaptığını dile getiren Ay, "İşe başlamam gerekiyor, başlayamıyorum. Hak ettiği cezayı alması için itirazlarımı yapacağım." diye konuştu.

Olay

Karatay ilçesi Nakipoğlu Mahallesi'nde 9 Ocak'ta iddiaya göre, Ali Ay, kendisini uyandıran eşi Rukiye Ay'a kızmış ve yer sofrasında oturduğu sırada üzerine kaynar su dökmüştü.

Yaralanan Rukiye Ay ve 1,5 yaşındaki kızı hastaneye kaldırılmış, tutuklanan Ali Ay hakkında "kasten yaralama" suçlamasıyla dava açılmıştı. 29 Haziran 2021'de görülen karar duruşmasında, sanığa 3 yıl 9 ay hapis ve 1500 lira adli para cezası verilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melike Keskin