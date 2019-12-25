Eşi ve kızının kaza geçirdiğini öğrenip hastaneye koştu, gözyaşlarına boğuldu

25.12.2019 11:21 | Son Güncelleme: 25.12.2019 11:21

AKSARAY'da kamyonetin çarptığı bisikletin sürücüsü Afganistan uyruklu Khadir Mosaye (45) ile okula götürdüğü kızı Rukiye (8) yaralandı. Eşi ve kızının yaralandığını öğrenip hastaneye koşan Ayşe Mosaye, "Eşim çok kötü Allah'ım bana yardım et" diye gözyaşı döktü.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Kılıçaslan Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Khadir Mosaye, Kılıçaslan İlkokulu 2'nci sınıf öğrencisi olan kızı Rukiye'yi okula götürmek için bisikletiyle yola çıktı. Bu sırada aynı yöne giden Halil Sev (40) yönetimindeki 68 BU 779 plakalı kamyonet, Khadir Mosaye'nin bisikletine çarptı. Kazada baba ve kızı yaralandı. Bu sırada işten çıkıp evine giden 112 Acil Servis'te görevli sağlık personeli Ayşe Yöndemli, kazayı görünce aracını durdurup, yaralılara müdahale etti. Yaralı baba ve kızı, çağırılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Khadir Mosaye'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Eşi ve kızının kazada yaralandığı öğrenen Ayşe Mosaye de hastaneye koştu. Gözyaşlarına hakim olamayan Ayşe Mosaye, "Eşim çok kötü, Allah'ım bana yardım et. Ben şimdi ne yapacağım? Benim burada kimsem yok. Ne olur bana yardım edin?" diyerek ağladı. Mosaye'yi hemşireler sakinleştirmeye çalıştı.

Kaza sonrası kamyonet sürücüsü Halil Sev gözaltına alındı.

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Kaynak: DHA