25.08.2019 14:30

Eşi ve kızını öldüren şahıs: "Eşimi kazayla vurdum, çok pişmanım"

SAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesinde eşini ve kızını tabancayla vurarak ölümüne neden olan şahıs adliyeye sevk edildi. Katil zanlısının verdiği ifadede, "Eşimi kazayla vurdum, çok pişmanım" dediği öğrenildi.

Dün saat saat 17.30 sıralarında İshaklı Mahallesi TOKİ Konutlarında meydana gelen olay öncesi Hasan Beykoz(65), 10 yıldır rahatsızlığı nedeniyle tekerlekli sandalyede yaşam süren eşi Meryem Beykoz'uBafra Devlet Hastanesine götürüp muayene ettirdi. Eve döndüklerinde bir süredir eşi ile kızının arasında yaşanan geçimsizlik evde tartışma yaşanmasına neden oldu. 8 yıl önce eşinden ayrıldıktan sonra anne ve babasıyla birlikte yaşayan 2 çocuk annesi Emine Beykoz hastaneden dönen anne ve babasıyla tencere yüzünden tartışma yaşadı. Yaşanan tartışmada Hasan Beykoz, kızına tabancayla ateş etti. Kurşunlar kızına ve eşine isabet etti. Cinayet sonrası polisi arayan Hasan Beykoz, 2 kişi öldürdüğünü, gelip teslim olacağını söylemesi üzere harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri kısa sürede olay yerine gittiklerinde anne ve kızın cansız bedenleriyle karşılaştı. Yaşanan olay sonrası Hasan Beykoz da Asayiş Büro Amirliğine giderek teslim oldu.

Eşini ve kızını öldüren Hasan Beykoz, eşiyle hiç bir probleminin olmadığını, onu kazara vurduğunu, çok pişman olduğunu söyledi. Evde tencere yüzünden tartışma yaşandığını söyleyen Hasan Beykoz'un, "Eşimi hastaneye götürdüm. Döndüğümüzde kızım 'benim yıkadığım tencerede yemek yapmayın demedim mi size' diye bağırması üzere mutfakta tartışma çıktı. Çıkan tartışmada kızım eline bıçak aldı. Ben de üzerimde bulunan tabancayla ateş ettim" dediği bildirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemelerinin ardından katil zanlısı, Bafra Adliyesine sevk edildi. Anne-kızın cenazesi ise TOKİ Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bafra Asri Mezarlıkta defnedildi.

Kaynak: İHA