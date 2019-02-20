Eşi ve Kızı Öldürülen İsmail Güzel Cinayet Gününü Anlattı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye İlçesine bağlı Eyüp Nebi Mahallesinde 2013 yılında hırsızlık için girdiği evde Halime Çalışkan'ı uyurken, üvey kızı Meryem Güzel'i de kaçırdıktan sonra Gaziantep'in Nizip ilçesindeki boş bir arazide öldürdüğü iddia edilen A.D. isimli şahıs, 6 yıl sonra Mersin'de sahte kimlikle yakalandı. İşlediği cinayetleri itiraf eden şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Acılı baba ve eş o anları anlattı

Eşi ve kızı 6 yıl önce evdeki paralar için A.D. isimli şahıs tarafından vahşice öldürülen İsmail Güzel, cinayetlerin işlendiği o günü anlattı. İmam nikahlı eşi Halime Çalışkan'ın (25) evde uyuduğu sırada 21 bıçak darbesiyle yaralandıktan sonra boğazı kesilerek, kızı Meryem Güzel'in (17) ise zanlı tarafından kaçırılarak ilk cinayetten 3 saat sonra Gaziantep'in Nizip ilçesinde boş bir arazide 9 bıçak darbesiyle yaralandıktan sonra kafası taşla ezilerek öldürüldüğünü iddia eden Güzel, kızının cesedinin ise 7 gün sonra boş arazide battaniyeye sarılı halde bulunduğunu söyledi.

Hasta olduğu için cinayet gecesi eşi ve kızından ayrı, üst katta uyuduğunu söyleyen İsmail Güzel,"Ben hastaydım, üst katta uyuyordum. Sabah erkenden kalkıp işe gitmek üzere elbiselerimi giymek için alt kata indim. İçeri girdiğimde eşimin kanlar içerisinde yerde yattığını, kızımın ise evde olmadığını gördüm. İlk önce komşularıma haber verdim. Onlar da gelip polislere haber verdiler. İçerisinde para olan çelik kasanın da açıldığını, içindeki 400 bin lira değerindeki altınların çalındığını fark ettim. Eşim 21 yerden bıçaklanmış, ölmediği için boğazı kesilerek öldürülmüştü. Kızım da Gaziantep'in Nizip ilçesindeki boş bir arazide 7 bıçak darbesiyle yaralandıktan sonra kafası taşla ezilerek öldürülmüş. Tabi biz bunu bilmiyoruz. Nizip'ten bizi aradılar ve arazide bir kız cesedi bulduklarını söylediler. Oraya gittik ama kızı teşhis edemedik. Onlar da kızı kimsesizler mezarlığına gömmüş. Orada da bir cinayet olduğu için savcılık o dosyanın da peşini bırakmıyor. Aradan 17 ay geçince yapılan DNA'da Nizip'te ölü olarak bulunan kişinin benim kızım olduğu ortaya çıkıyor. Kızımın da eşimden üç saat sonra öldürüldüğünü anladık"dedi.

Cinayet zanlısını yakalayan polislere de teşekkür eden Güzel, "Bu cinayeti aydınlatan ve katili 6 yıl sonra yakalamayı başaran Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğünde bu dosya ile ilgilenen bütün polislere çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA