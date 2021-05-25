Eşi ve kayınvalidesini sokak ortasında silahla vurdu

Eşi ve kayınvalidesini sokak ortasında silahla vurdu Diyarbakır'da bir kişi eşi ve kayınvalidesini sokak ortasında silahla vurdu.

Eşi ve kayınvalidesini sokak ortasında silahla vurdu

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da bir kişi eşi ve kayınvalidesini sokak ortasında silahla vurdu.

Olay, Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi 26. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre boşanma aşamasında olan Tarık K. ve Nurcan K. Aralarında tartışma çıkması sonucu tekrardan karşı karşıya geldi. Kayınvalide Nezire D. ve kızı Nurcan K. kapılarının önündeki sokakta eşi Tarık K. tarafından silahlı saldırıya uğradı. Eşi Tarık K. Olay yerinden kaçarak uzaklaşırken saldırıyı gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken güvenlik güçleri olayla ilgili geniş çapta inceleme yapıldı. Öte yandan olay yerinden kaçan şahısların yakalanması için çevrede operasyon başlatıldı.

Olayı gören çevresindeki Muhammed Dağ ise saldırı anında dükkana kaçtığını silahlar patladıklarından sonra dışarı çıktığında 2 kadın yerde yaralı halde olduğunu gördüğünü ardından ambulansa haber verdiğini kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Başal