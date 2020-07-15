Eşi ve kayınvalidesini öldüren zanlı, adliyeye sevk edildi SAKARYA'nın Taraklı ilçesinde, eşi Zeynep Önlütürk Karapekmez (40) ile kayınvalidesi Melahat Önlütürk'ü (70) öldürdükten sonra kaçan ve polis tarafından yakalanan İsmail Karapekmez, adliyeye sevk edildi.

SAKARYA 'nın Taraklı ilçesinde, eşi Zeynep Önlütürk Karapekmez (40) ile kayınvalidesi Melahat Önlütürk'ü (70) öldürdükten sonra kaçan ve polis tarafından yakalanan İsmail Karapekmez, adliyeye sevk edildi.

Geçen cumartesi günü Sakarya'nın Taraklı ilçesinde bulunan bir termal tesiste yaşanan olayda, Zeynep Önlütürk Karapekmez ve annesi Melahat Önlütürk, odalarında tabancayla vurularak öldürülmüş halde bulundu. Eşi ile kayınvalidesini öldürdükten sonra kaçtığı saptanan İsmail Karapekmez'i yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı. Kocaeli'de olduğu saptanan şüpheli, dün Sakarya ve Kocaeli İl Emniyet Müdürlükleri'nin operasyonu ile yakalanarak, gözaltına alındı. Sakarya Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen İsmail Karapekmez, emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah Geyve Adliyesi'ne sevk edildi.

- Sakarya

Kaynak: DHA