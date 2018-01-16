Eşi ve Çocuklarını Beklemeden Şemsiyeyle Tek Başına Yürüyen Trump, Centilmenlikte Yine Sınıfta Kaldı

ABD Başkanı Donald Trump, hafta sonu tatilini eşi Melania ve oğlu Barron ile birlikte Florida'da kendisine ait Mar-a-Lago isimli tesiste geçirdi. Trump ailesi dönüşte Air Force One uçağıyla Beyaz Saray'ın yolunu tutarken, ABD Başkanı'nın eşine ve çocuğuna karşı tavrı yine tartışma konusu oldu.

ABD Başkanı Başkanı Donald Trump, görevdeki ilk yılını 20 Ocak'ta doldurmaya hazırlanırken, eşi ve çocuklarıyla birlikte hafta sonunu Florida'da geçirmeyi tercih etti.

Tatilini tamamlayan Trump ailesi Başkan'ın özel uçağı Air Force One'a binmeye hazırlanırken yağmura yakalandı.

Herkes ABD Başkanı Trump'tan eşi ve çocuklarını yağmurdan korumasını beklerken, şemsiye yeterince büyük olmasına rağmen tek başına ilerlemeyi tercih etti.

Görüntüler tartışma konusu olurken ABD'liler "Trump eşi yerine muhteşem saçlarını korumayı tercih etti" yorumunu yaptı.

Bu arada Trump'ın tatili, protesto gösterilerine de ev sahipliği yaptı.

Trump'ın kaldığı tesisin yakınında bir araya gelen insanlar, ABD Başkanı'nı Haiti ve Afrika halklarını aşağılayan söylemleri nedeniyle protesto etti. Trump yönetimi yorumları inkar ederken ortada bir yanlış anlaşılma olduğunu savunmuştu.

(Kaynak: NTV)









