Eşi ve Çocukları Yurt Dışına Kaçarken Yakalandı

İzmir'in Çeşme ilçesinden yasa dışı yollarla Yunan adalarına kaçmaya çalışan 8'i Türk, 6'sı organizatör 14 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslar arasında, FETÖ'den aranan eski BDDK Başkan Yardımcısı O.C.'nin eşi ve çocuklarının da olduğu öğrenildi. İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, MİT ve Sahil Güvenlik ekiplerinin desteğiyle yasadışı yollarla Yunan adalarına kaçmaya çalışan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Sürat teknesiyle Yunan adalarına kaçmaya çalışan 8'i Türk, 6'sı organizatör 14 kişi yapılan operasyon sonucunda yakalandı. Yakalanan şahıslar arasında FETÖ'den aranan eski Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkan Yardımcısı O.C.'nin eşi F.C. ve 2 çocuğunun da bulunduğu belirtildi.



(Abdülaziz Baydilli / İHA)