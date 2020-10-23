Eşi ve çocukları tarafından terk edilen adamın dramı yürek burktu
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Eşi ve çocukları tarafından terk edilen adamın dramı yürek burktu

23.10.2020 23:04 | Son Güncelleme: 23.10.2020 23:11

Eşi ve çocukları tarafından terk edilen adamın dramı yürek burktu Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yaşayan Lütfü Yalçın, kaza geçirip sakat kalan oğlunu istemeyen ikinci eşinden ayrıldı.

Eşi ve çocukları tarafından terk edilen adamın dramı yürek burktu

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yaşayan Lütfü Yalçın, kaza geçirip sakat kalan oğlunu istemeyen ikinci eşinden ayrıldı. Oğlu ise sigortadan para alıp babasını ortada bıraktı.

İlçenin Şair İbrahim Rafet Mahallesinde daha önce ailesiyle birlikte yaşayan 3 çocuk babası Lütfü Yalçın, 6 yıl önce eşi ve çocukları tarafından terk edildi. Hafif zihinsel engelli olan Yalçın, babasına ait penceresi dahi olmayan harabe evde yaşam mücadelesi veriyor.

Uzun yıllar önce vefat eden babasından kendisiyle beraber 3 kardeşine miras olarak kalan evde, ailesiyle birlikte mutlu bir yaşam sürdüren Lütfü Yalçın'ın hayatı eşi ve çocuğunun kaza geçirmesi sonucu değişti. Kaza sonucu eşi ölen ve yaralanan oğlu da engelli kalan talihsiz adam, hayatını devam ettirmek amacıyla yeniden evlendi.

İlk aylarda sıkıntısız bir evlilik yaşayan Yalçın, bir süre sonra ikinci eşinin engelli oğlunu istememesi üzerine, çift arasında tartışmalar yaşanmaya başlandı. Tartışmalar sonucunda Lütfü Yalçın'ın eşi, iki çocuğunu yanına alarak evi terk etti.

Sigortadan prim alan engelli oğlu da parayı alarak evi terk etti

Eşinin evi terk etmesi sonucu psikolojisi bozulan ve çalışamaz hale gelen Yalçın, bir süre sonra kaza geçirdiği için sigortadan yüklü bir para alan oğlu da terk etti. Tamamen yalnız kalan ve komşularının destekleriyle hayatta kalan Lütfü Yalçın, zamanla yıkılan ve harabeye dönen evde yaşam mücadelesi veriyor.

Talihsiz adamın hayatını sürdürebilmesi için bir göz oda ve lavabonun yeterli olduğunu söyleyen Mahalle Muhtarı Cuma Kaldan, "Kendisine bir oda yapmak için çok uğraştım ama kendi imkanlarımla bunu başaramadım. hayırsever vatandaşlar destek verirse, burada kendisine bir oda yaparsak, Lütfü kardeşimiz az da olsa rahata kavuşacak" dedi.

Eşi ve çocukları tarafından terk edilen adamın dramı yürek burktu
Eşi ve çocukları tarafından terk edilen adamın dramı yürek burktu
Eşi ve çocukları tarafından terk edilen adamın dramı yürek burktu
Eşi ve çocukları tarafından terk edilen adamın dramı yürek burktu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEVLÜT BAYRAKTAR

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