- Eşi ve çocukları evden ayrılan şahsın cesedi boş arazide bulundu

GAZİANTEP - Gaziantep'te boş bir arazide erkek cesedi bulundu. Polis, şahsın yaklaşık bir ay önce eşi ve 2 çocuğu evden ayrıldığı belirlenen Mecnur Altıparmak olduğunu belirledi

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'in Şehittamil ilçesi Sam Mahallesi'de vatandaşlar, boş arazide yerde hareketsiz yatan bir şahsı görerek, polise bildirdi. Olay yerine yönlendirilen sağlık ekipleri şahsın öldüğünü belirlerken, polis yaptığı incelemede kişinin 27 yaşındaki Mecnur Altıparmak olduğunu tespit etti. Altıparmak'ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yeri yakınlarında pompalı tüfek ve boş kovanlar bulundu.

Uzun süredir madde kullandığı belirlenen ve bağımlılıktan kurtulmak için mücadele ettiği belirtilen Mecnur Altıparmak'ın evli ve 2 çocuğu bulunduğu, yaklaşık bir ay önce karısının çocuklarını da alarak evden ayrıldığı öğrenildi.

Mecnur Altıparmak'ın ölümünün intihar mı, cinayet mi olduğu araştırılırken, şahsın ölüm sebebinin yapılan otopsinin ardından belirlenmesi bekleniyor.