03.10.2019 12:28

Eşi ve çocuğunun gözü önünde kendini vurdu

-Kendini vuran şahsın eşi hastaneden sinir krizi geçirdi

SAMSUN - Samsun'da ailevi sorunlardan dolayı bunalıma giren 23 yaşındaki genç, eşi ve çocuğunun gözü önünde tüfekle kendini boğazından vurarak ağır yaralandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Saitbey Mahallesi Köroğlu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailevi sorunlar yüzünden bunalıma giren 23 yaşındaki O.Ö., evlerinde 4 yıllık eşi Y.Ö.'nün yanında boğazına dayadığı av tüfeğini ateşleyerek kendini vurup intihara kalkıştı. Ağır yaralanan O.Ö., 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak ameliyata alındı.

Hastanede gözyaşı döken ve eşinin annesi ile arasında tartışma olduğunu söyleyen 1 çocuk annesi Y.Ö., eşinin, çocuğunun ve kendisinin yanında kendini vurduğunu söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA