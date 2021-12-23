Eşi ve 3 yaşındaki kızıyla mağara gibi depoda yaşıyor (2) - Haberler
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Eşi ve 3 yaşındaki kızıyla mağara gibi depoda yaşıyor (2)

Eşi ve 3 yaşındaki kızıyla mağara gibi depoda yaşıyor (2)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AİLE OTELE YERLEŞTİRİLDİBursa'da, evleri olmadığı için 3 aydır dere kenarındaki metruk binanın mağarayı andıran, 2 metrekarelik deposunda yaşayan aileye, valilik sahip çıktı.

BURSA (DHA) - AİLE OTELE YERLEŞTİRİLDİ

Bursa'da, evleri olmadığı için 3 aydır dere kenarındaki metruk binanın mağarayı andıran, 2 metrekarelik deposunda yaşayan aileye, valilik sahip çıktı. Aile, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından otele yerleştirilirken, eşyalı ev bulunana kadar burada misafir edilecek. Eşi Dilara Kayalar (19) ve kızı Melek (3) ile sığındığı depodan hayırseverlere, iş ve ev çağrısında bulunan Mustafa Kayalar (20) için de uygun iş arandığı öğrenildi.

Mehmet İNAN/ BURSA,


Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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