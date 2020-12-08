Eşi ve 3 çocuğunu öldüren sanığa 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
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Eşi ve 3 çocuğunu öldüren sanığa 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

08.12.2020 16:26 | Son Güncelleme: 08.12.2020 16:29
Eşi ve 3 çocuğunu öldüren sanığa 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

GAZİANTEP'te, eşi ve 3 çocuğunu öldürdüğü suçlamasıyla yargılanan Suriye uyruklu Abdulhannan Elalevi, 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

GAZİANTEP'te, eşi ve 3 çocuğunu öldürdüğü suçlamasıyla yargılanan Suriye uyruklu Abdulhannan Elalevi, 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, geçen yıl 25 Ocak'ta Vatan Mahallesindeki bir evde meydana geldi. Suriye uyruklu Ayşe Farmeti (39) ile kızları Hanen (15), Nur El Nude (11) ve Raman Elalevi (8) evlerinde saldırıya uğradı. Başlarına sert bir cisimle vurularak dövüldüğü belirlenen çocuklardan Hanen Elalevi olay yerinde, anne ve diğer 2 kız çocuğu ise hastanede hayatını kaybetti. Ailesini katledenlerin yakalanmasını isteyerek gözyaşı döken Abdulhannan Elalevi, polislere çuval almak için dışarı çıktığını eve geldiğinde eşi ve çocuklarını kanlar içinde bulduğunu söyledi. Çelişkili ifade verdiği tespit edilen baba Abdulhannan Elalevi'nin yeniden yapılan sorgusunda eşini ve 3 kızını öldürdüğü belirlendi. Emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Abdulhannan Elalevi hakkında, 'kasten birden fazla kişiyi öldürme' suçundan dava açıldı.

SUÇSUZ OLDUĞUNU SAVUNDU11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde davanın bugün, karar duruşması yapıldı. Duruşmaya, tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS yöntemiyle bağlanan Abdulhannan Elalevi, eşi ve çocuklarını çok sevdiğini, cinayetleri kendisinin işlemediğini belirterek, suçsuz olduğu yönünde savunma yaptı. Duruşma savcısı ise sanığın suçtan kurtulmaya yönelik savunma yaptığını, dosyadaki delillerin sanık Elalevi'nin üzerine atılı suçu işlediğini gösterdiğini belirterek cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, eşi ve 3 çocuğunu öldüren sanık Abdulhannan Elalevi'yi, 'nitelikli kasten öldürme' suçunu işlediği gerekçesiyle 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet ayrıca sanık Elalevi hakkında herhangi bir indirim yapılmasına da yer olmadığına hükmetti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan KIRMIZITAŞ

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