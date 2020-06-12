Eşi ve 2 çocuğunu öldürüp, intihar etti (2) ÖLDÜRÜLEN ANNE İLE OĞULLARININ İSİMLERİ BELLİ OLDUDenizli'nin Çivril ilçesinde Ahmet Çakar'ın, intihar etmeden önce av tüfeğiyle vurarak, öldürdüğü eşinin adının Özlem, erkek çocuklarının isimlerinin ise Naki (11) ve Emir (8) olduğu öğrenildi.

ÖLDÜRÜLEN ANNE İLE OĞULLARININ İSİMLERİ BELLİ OLDU Denizli'nin Çivril ilçesinde Ahmet Çakar'ın, intihar etmeden önce av tüfeğiyle vurarak, öldürdüğü eşinin adının Özlem, erkek çocuklarının isimlerinin ise Naki (11) ve Emir (8) olduğu öğrenildi.Ramazan Çetin- Tunay YAZICI/DENİZLİ,

Kaynak: DHA