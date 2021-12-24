Eşi ve 2 çocuğunu öldüren sanığa indirimle müebbet ve 36 yıl hapis

ANKARA (DHA) - ANKARA'da, eşi Nefik (50) ile çocukları Selahaddin (32) ve Seher (26) Öztürk'ü tabancayla vurarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Adem Öztürk (55), iyi hal ve tahrik indirimleri uygulanıp, ömür boyu ve 36 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Taksi durağında değnekçilik yapan Adem Öztürk, 6 Kasım 2020'de, Keçiören ilçesi Karakaya Mahallesi'nde oturdukları evde, oğlu Selahaddin Öztürk ile tartıştı. Adem Öztürk, tartışma sırasında oğlu ile eşi Nefik ve kızı Seher Öztürk'ü tabancayla vurarak öldürdü. Gözaltına alınıp, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Adem Öztürk hakkında, 'altsoydan birine ve eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle dava açıldı.