Eşi ve 2 çocuğu kazada yaralanan kadından sürücüye 'köpek için fren' tepkisi
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Eşi ve 2 çocuğu kazada yaralanan kadından sürücüye 'köpek için fren' tepkisi

KONYA'nın Ereğli ilçesinde, yola çıkan yavru köpeğe çarpmamak için sürücüsünün fren yaptığı otomobile çarpan otomobilde, eşi ile 2 çocuğu yaralanan Emine Bağlan, "Köpek çıksın, bırak gitsin.

Eşi ve 2 çocuğu kazada yaralanan kadından sürücüye 'köpek için fren' tepkisi
02.06.2020 16:34 | Son Güncelleme: 02.06.2020 16:38

KONYA'nın Ereğli ilçesinde, yola çıkan yavru köpeğe çarpmamak için sürücüsünün fren yaptığı otomobile çarpan otomobilde, eşi ile 2 çocuğu yaralanan Emine Bağlan, "Köpek çıksın, bırak gitsin. Ben mi önemliyim, köpek mi önemli ? Köpek mi önemli, insan mı önemli?" dedi.

Kaza, saat 07.30 sıralarında Ereğli- Konya karayolunun 1'inci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Memduh Sayan yönetimindeki 42 ACD 947 plakalı otomobilin önüne aniden yavru köpek çıktı. Sayan, köpeğe çarpmamak için fren yaptı. Ancak arkadan gelen Sinan Bağlan (54) yönetimindeki 01 UV 029 plakalı otomobil, Sayan'ın aracına çarptı. Hasan Tezcan (34) yönetimindeki 42 YS 071 plakalı işçi servisi de duramayarak, kazaya karıştı. 

Kazada Sinan Bağlan ile yanında bulunan çocukları Büşra Bağlan ve Hatice Bağlan otomobilde sıkışarak, yaralandı. Baba ve çocukları, ihbar üzerine gelen ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Eşi ve çocuklarıyla Adana'ya gittiklerini söyleyen Emine Bağlan ise Sayan'ın aracının yanına giderek, "Niye durdun abi?" diye sordu. Çevredekilere "Bu araba gitmiyordu. Eşim, 'Niye gitmiyor bu? diyerek, fren yaptı. Eşim frenleyince ona değdi" dedi. Çarptıkları otomobilin sürücüsünün önüne köpek çıkması nedeniyle durduğunu öğrenince de "Böyle olmaz ki, önü bomboş. Köpek çıksın, bırak gitsin. Ben mi önemliyim, köpek mi önemli?" diye konuştu. Sürücünün aynasından arkaya bakması gerektiğini söyleyen Bağlan, "Arkasını takip edecek, arkasına bakacak abi.  Köpek mi önemli, insan mı önemli?" diye konuştu.    

Kaza yerinde toplanan kalabalığın sosyal mesafe kuralına uymadığı görülürken, yavru köpek kazada savrulan araçların altında kalarak telef oldu.  


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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