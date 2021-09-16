Eşi ve 1,5 yaşındaki oğlunu üzerine kolonya dökerek yaktı (2)
TUTUKLANDIİzmir'in Menderes ilçesinde, 15 gün önce eşi Fatma E. ve oğlu Ömer E.'yi üzerlerine kolonya dökerek yakan Veysi E., polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
TUTUKLANDI
İzmir'in Menderes ilçesinde, 15 gün önce eşi Fatma E. ve oğlu Ömer E.'yi üzerlerine kolonya dökerek yakan Veysi E., polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.Davut CAN/ İZMİR,
Demirören Haber Ajansı / Davut Can - Son Dakika Haberleri