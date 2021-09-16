Eşi ve 1,5 yaşındaki oğlunu üzerine kolonya dökerek yaktı (2) - Haberler
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Eşi ve 1,5 yaşındaki oğlunu üzerine kolonya dökerek yaktı (2)

Demirören Haber Ajansı / Davut Can - Haberler | Güncel
Eşi ve 1,5 yaşındaki oğlunu üzerine kolonya dökerek yaktı (2)

TUTUKLANDIİzmir'in Menderes ilçesinde, 15 gün önce eşi Fatma E. ve oğlu Ömer E.'yi üzerlerine kolonya dökerek yakan Veysi E., polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

TUTUKLANDI

İzmir'in Menderes ilçesinde, 15 gün önce eşi Fatma E. ve oğlu Ömer E.'yi üzerlerine kolonya dökerek yakan Veysi E., polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.Davut CAN/ İZMİR,


Demirören Haber Ajansı / Davut Can - Son Dakika Haberleri
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Haber: Eşi ve 1,5 yaşındaki oğlunu üzerine kolonya dökerek yaktı (2) - Haberler
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