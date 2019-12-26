Eşi tarafından zorla hamile bırakıldığı iddiasıyla baba evine sığınma olayına valilikten açıklama

26.12.2019 13:36 | Son Güncelleme: 26.12.2019 13:36

MALATYA'da, iddiaya göre 6 ay önce görücü usulüyle evlenen Dilan K. (18), eşi Hüseyin K. (23) tarafından zorla hamile bırakıldığını ve eşinin ailesi tarafından dövüldüğünü ileri sürerek babasının evine sığındı. Genç kadının babası Aslan Aksu (53), dünürleri tarafından tehdit edildikleri iddialarına karşı Malatya Valiliği tarafından 'Önleyici Tedbir Kararı' verildiği ve bu karar süresinin devam ettiği açıklaması yapıldı.

Malatya'nın Pütürge ilçesinde, 15 Haziran 2019'da görücü usulüyle köylüsü olan Hüseyin K. ile evlenen Dilan K., eşinin yaşadığı İstanbul'a taşındı. Eşinin çocuk isteğini henüz erken olduğu için kabul etmeyen Dilan K., iddiaya göre, eşi Hüseyin K. tarafından zorla hamile bırakıldı. Daha sonra ise ailesiyle görüşmesi engellenen Dilan K., eşi ve kayınvalidesi tarafından dövüldü. Babası ile görüşmesinin ardından eşi tarafından yine dövülen Dilan K., babasına 'beni kurtar' mesajı attı. Bunun üzerine baba Aksu, İstanbul'a giderek, kızını alarak Pütürge'ye geri döndü. Dönüşünün ardından Hüseyin K. ve ailesi tarafından tehdit edilen Aksu ailesi savcılığa ve güvenlik güçlerine başvurarak koruma talebinde bulundu.

VALİLİKTEN AÇIKLAMAGenç kadın ve ailesinin yaşadıkları olayları anlatması ve tehdit edildikleri iddialarının haberlere konu olması üzerine Malatya Valiliği yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, ailenin başvurusuyla ilgili gerekli tedbirlerin alındığı ve konunun takip edildiği vurgulanarak şöyle denildi:

"Haberlerde yer alan Mağdure D.K ile ilgili olarak Malatya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ŞÖNİM'de mevcut dosyasında yer alan bilgilerde; Mağdure D.K. "kendisinin yaklaşık 7 ay önce görücü usulü ile H.K. isimli kişi ile evlendiğini, 4 aylık hamile olduğunu, evlendikten sonra eşi ve ailesi ile birlikte İstanbul'da yaşadığını, evliliğinin başından beri eşi ve ailesinden şiddet gördüğünü, eşinin kendisine ait mobil telefona el koyduğunu, kendi ailesi ile görüşmesine izin vermediğini, baskı ve tecrit altında yaşadığını, eşi tarafından defaten şiddete maruz kaldığını, son bir ay sürekli fiziksel şiddet gördüğünü, gözetim altında olduğundan kolluğa başvuramadığını, bir fırsatını bulup sosyal medya üzerinden babasından yardım istediğini, babasının İstanbul'a gelerek Dudullu Şehit İsmail Akkoyun Asayiş Müdürlüğünde şikayette bulunduğunu, kolluğun kendisini babasına teslim ettiğini, şikayet ile ilgili olarak İstanbul'da bir davanın devam ettiğini, bu tarihten sonra Pütürge ilçesine geldiğini, halen ailesi ile yaşamaya devam ettiğini, Pütürge'de eşi hakkında Savcılığa şikayette bulunduklarını, 25/10/2019 tarihinde eşinin akrabası A.Ç. ve dedesi H.K. tarafından saldırıya uğradığını, olaydan dolayı Savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu" beyan ettiği anlaşılmıştır. Eşi ve eşinin akrabası tarafından şiddete maruz kalan D.K. lehine 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine dair Kanun'un 3/1-ç maddesi gereğince Pütürge Kaymakamlığınca 'Geçici Koruma Altına Alınması Kararı' ile mağdurun eşi H.K. ve eşinin dedesi A.Ç. hakkında Pütürge Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından 15/11/2019 tarih ve 2019/D. İş Kararı ile 3 ay süre ile 6284 sayılı Kanunun 35/1-a,c,d maddelerine göre 'Önleyici Tedbir Kararı' verilmiş olup karar süresi devam etmektedir. Söz konusu Yerel ve Ulusal Medya haberleri ile ilgili, Malatya ŞÖNİM görevlileri tarafından mağdure D.K. ve babası A.A. ile aynı gün telefonla görüşme yapılmıştır. Yapılan görüşmede mağdure, halihazırda alınan tedbir kararlarına EK tedbir kararları alınmasını istemediğini, ailesi ile yaşamaya devam ettiğini, kendisine yönelik bir tehdit ya da can güvenliği riskinin olmadığını, habere konu olan olayların daha önce yaşandığını, şu anda kendisine yönelik bir şiddet olmadığını, ihtiyaç halinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne müracaat edeceğini beyan etmiştir. Ayrıca, kendisi ile yapılan görüşmede mağdure D.K'ya; 6284 sayılı Kanun hakkında detaylı bilgi verilmiş, ihtiyaç duyması halinde müracaat edebileceği kurum ve kuruluşlar hakkında rehberlik edilmiştir. Herhangi bir şiddete maruz kalması ya da kalma ihtimali halinde başvurabileceği kurum ve kuruluşlar (155 Polis İmdat, Jandarma 156, Alo 183) hakkında bilgilendirme yapılmıştır. Habere konu olan olayla ilgili olarak Pütürge Savcılığı ve Pütürge İlçe Jandarma Komutanlığı yetkilileri ile yapılan görüşmede, Savcılıkta mağdurenin şikayeti ile ilgili soruşturmanın devam ettiği, 6284 sayılı kanun kapsamında gerekli koruyucu ve önleyici tedbirlerin alındığı, alınan tedbirlerin ihlalinin tespit edilmediği ve kendilerine bu yönde bir şikayetin olmadığı belirtilmiştir. Mağdure D.K. ile ilgili süreç Malatya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ŞÖNİM Müdürlüğü tarafından hassasiyetle takip edilmektedir."

Kaynak: DHA