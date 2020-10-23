Eşi terk eden evsiz kalan kadının dramı

Kahramanmaraş'ta eşi tarafından terk edilen görme engelli Ümmühan Üçgül'ün yaşam savaşı yürekleri sızlattı.

Kahramanmaraş'ta eşi tarafından terk edilen görme engelli Ümmühan Üçgül'ün yaşam savaşı yürekleri sızlattı. Üçgül, penceresine naylon çektiği tek odalı evde yaşam mücadelesi veriyor.

Dulkadiroğlu ilçesi Kuyucak Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk annesi Ümmühan Üçgül (55), hastalığından dolayı gözünün görme yeteneğini kaybettiğini, sonrasında ise borçlarından dolayı evinin elinden alındığını ileri sürdü.

Çok zor günler yaşadığını söyleyen Üçgül, "Şeker hastası olduğum için bir gözümü tamamen kaybettim ve diğer gözüm de çok az görüyor. Borçlardan dolayı evimizi elimizden aldılar ve boşaltmamızı söylediler. Şimdilik evin yanında bulunan tek odalı olan yere sığındım ve kış geliyor penceresi dahi yok poşet çektim. Sadece 600 TL engelli maaşım var onunla geçinmeye çalışıyorum. 3 çocuğum var onlar da evli çocukları var asgari ücrete ancak kendilerini geçindiriyorlar. Şu an çok zor durumdayım. Ne olur bana yardım etsinler. Şu an tek göz odadan başka gidecek yerim yok. Yetkililerden ve hayır sahiplerinden yardım istiyorum" dedi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı