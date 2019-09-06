Eşi tarafından tehdit edildiği iddia edilen kadından yardım çağrısı

06.09.2019 16:06

Konya'da tartıştığı eşiyle kavga eden ve öldürülme korkusuyla 2 çocuğunu da alıp Aksaray'daki babaevine gelen kadın, yetkililere yardım çağrısında bulundu.

Konya'da birlikte yaşadığı kocasıyla 4 Eylül'de tartışan K.Ç, 2 çocuğunu da alıp Aksaray'ın Ağaçören ilçesine bağlı Hacıahmetli Köyü'ndeki babaevine geldi.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan K.Ç, 10 yıllık evli olduğu eşi tarafından tehdit edildiğini ifade etti.

Eşinin başka bir kadınla gönül ilişkisi yaşadığından eve gelmediğini iddia eden K.Ç, bu konuyu ailesine söylemesinin ardından kocasıyla boşanma aşamasına geldiğini beyan etti.

Kocası uzun süre eve gelmediğinden çocuklarına bakmak için işe girdiğini dile getiren K.Ç, son zamanlarda sağlık problemleri yaşadığından işten ayrıldığını aktardı.

Çocuklarıyla maddi zorluklar yaşadığını ve hamile olduğunu öğrendiğini anlatan K.Ç, ailesinin yanına gelince kocasının sürekli kendisini arayarak "öldüreceğim seni" dediğini ileri sürdü.

K.Ç, şunları söyledi:

"Son tehdidinden sonra beni vurmaya geliyordu. Ben de durumu jandarmaya bildirdim. Allah'a şükür ki yakalandı. Tutuklanacak demişlerdi, niye serbest kaldı anlamadım. Çok korkuyorum, çocuklarım ve ailem için de çok korkuyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım talep ediyorum. 2 oğlum var, bir de hamileyim. Sesimi duymasını ve yardım etmesini istiyorum. Ailemin de zaten maddi durumu yok. Kimseye de yük olmak istemiyorum. Bana devletimizin yardım elini uzatmasını istiyorum. Ben de öldürülmek istemiyorum. Çocuklarımın başında durmak istiyorum."

Olay

Konya'da yaşayan K.Ç. ile boşanma aşamasında olduğu kocası K.Ç. arasında 4 Eylül'de tartışma çıkmıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine K.Ç, çocukları A.E.Ç. ve A.Ç'yi de alarak Aksaray'da bulunan babaevine gelmişti.

Bu durumu öğrenen kadının kocası K.Ç, evinde bulanan ruhsatlı av tüfeğini alarak yola çıkmış, oğlunun Aksaray'a doğru gittiğini öğrenerek gelinini öldüreceği korkusuna kapılan anne, durumu polis ekiplerine bildirmişti.

Aksaray'da gözaltına alınan K.Ç, emniyette ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılmıştı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine şüpheli yeniden gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA