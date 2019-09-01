01.09.2019 16:14

Eşi tarafından sokak ortasında öldürülen kadın son yolculuğuna uğurlandı

ZONGULDAK - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde eşi tarafından öldürülen Melike Baştürk memleketi Zonguldak'ta toprağa verildi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde eşi tarafından öldürülen Melike Baştürk ve Salih Durmuş ile Melike Baştürk sokakta yürürken Nazım Baştürk tarafından arkadan silahla vurularak öldürüldü. Melike Baştürk'ün cenazesi memleketi Zonguldak'ta sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.

Zonguldak Merkez Çaydamar Mahallesi camiinde düzenlenen öğle namazının ardından kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Ablasının yaşadığı sıkıntıları İHA'ya anlatan Melike Baştürk'ün kardeşi Muharrem Beşir Baştürk, son bir senedir herhangi bir durum yoktu ne olduysa son bir ayda her şey gelişti. Bir seneden bu yana kimle olduğunu, nerede olduğunu biliyordu" dedi.

Cenaze sonrası konuşan Muharrem Beşir Baştürk şunları söyledi: "Bazı ailevi sıkıntıları vardı. En çok şiddetli olan kısmı bir yıl önce başladı. Bir sene önce ablam ayrılmak istedi. İlk etapta biz kimle olduğunu bilmiyorduk daha sonra öğrendik. Bu süreçte yanında olmaya çalıştık yaptıklarını tasvip etmedik. Resmi olarak boşandıktan sonra ne yaşıyorsa ondan sonra yaşamasını söyledik. Oda biraz korkuyordu ve yüzleşmek istemiyordu. Bir sene zarfı içerisinde mahkeme olacaktı ama o mahkemeye gidemedi. İkinci mahkeme için kocasının avukatı adresler verilmesi gerekiyormuş adresler verildi. Son bir aya kadar hiçbir problem yoktu. Son bir Trabzon'a gidene kadar Trabzon'a gidiyor oradan buraya geliyor. 15 gün burada kalıyor. Burada bazı kişilere onu vuracağım öldüreceğim diye söylemlerde bulunmuş buradakiler yapma etme diye telkinde bulunmuşlar. Çorlu'ya gidiyor onları bir saat takibe almış rahmetli markete giriyor. Market sonrası arkadan geliyor sonrası malumunuz çekti vurdu."



"Tek başına yapabileceği bir şey değildi"

Nazım Baştürk'ün tek başına yapabileceği bir şey olmadığını ifade eden Muharrem Beşir Baştürk, "Nazım Baştürk'ün tek başına yapabileceği bir şey değildi bu bir seneden bu yana kimle olduğunu, nerede olduğunu biliyordu. Kendine evine kendi elleriyle koyduğu asker arkadaşı bir sene boyunca hiçbir tepki vermedi son bir ayda Trabzon'da kalması buraya gelmesi yani bu süreç kendisinin tasarlayacağı bir süreç değildi bu yani biz böyle düşünüyoruz. Emniyet ekipleri bu konuda gerekli çalışmalarını sürdürüyor. Bizle gerekli isimleri verdik çalışmalara sürüyor yakında ortaya çıkacak. Tasarlayarak mı tasarlamadan mı yaptı hepsi ortaya çıkacak. O kadar hassas dönem ki bir sonuçta insanız şaşar beşeriz. Televizyonlarda izlediğimiz olaylar bize uzak gelirdi. Kadın cinayetlerinin bu kadar cereyan ettiği dönemde bizi hayatın içine tamimiyle soktu. Şimdi artık benim başıma da artık buda gelmez demiyorum. İnsanların duyarlı olması lazım. Buradan çıkan derslerin bütün topluma mal olması gerektiğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA