Eşi tarafından öldürülen kadının son anları kameraya takıldı (2)

02.12.2019 16:12 | Son Güncelleme: 02.12.2019 16:13

GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi Yunus O. tarafından bıçaklanarak öldürülen Ceylan O.'nun cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Genç kadının cenazesi memleketi Manisa'nın Şehzadeler ilçesine götürüldü.

Ceylan O. için, Yusuf Sedat Altıntaş Camisi'nde öğlende kılınan cenaze namazının ardından Kırtık Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazede Ceylan O.'nun yakınları gözyaşına boğuldu.

Cemil SEVAL/MANİSA,



Kaynak: DHA