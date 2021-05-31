Eşi tarafından öldürülen kadın son yolculuğuna uğurlandı
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Eşi tarafından öldürülen kadın son yolculuğuna uğurlandı

Eşi tarafından öldürülen kadın son yolculuğuna uğurlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Samsun'un Bafra ilçesinde eşinin 25 bıçak darbesi sonucu hayatını kaybeden kadın, son yolculuğuna uğurlandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde eşinin 25 bıçak darbesi sonucu hayatını kaybeden kadın, son yolculuğuna uğurlandı. Kadının kardeşleri ve 2 çocuğu mezarı başında gözyaşı döktü.

Olay, Bafra ilçesinde 29 Mayıs Pazar sabahı saat 04.30 sıralarında Emirefendi Mahallesi Şehit Piyade Er Alahattin Koçak Sokak'ta meydana geldi. Kamile Yavuz (33) eşi Faruk Yavuz tarafından uyuduğu sırada bıçak darbelerine maruz kaldı. 25 farklı yerinden bıçaklanan kadın kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti. Olaydan sonra Faruk Yavuz tutuklandı.

Kamile Yavuz ise Havza ilçesinin Aşçıoğlu Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Sevdikleri mezarı başında gözyaşı döktü, dua etti.

"Hiç günahı olmayan kardeşim, ardında 2 tane çocuk bırakarak gitti"

Kamile Yavuz'un ağabeyi Dursun Aşçı (42), "Kadın cinayeti kadın cinayeti diye diye bu hale geldik. Hiç günahı olmayan kardeşim, ardında 2 tane çocuk bırakarak gitti. Cezaevinden çıkan adam çalışmadı etmedi, gece-gündüz ne yaptı kardeşimi parçaladı. Bizi parçaladı. Biz her zaman görüşüyoruz. Benim bacım bize söylemedi. Yuvam dağılmasın diye. Çocukları büyüsün, çocuklar küçük diyerekten ama maalesef çocuklar büyüyemeden kendi toprak oldu. Cenazesine gelen insanları gördünüz. Kötü bir insan olsaydı o kadar insan cenazesine gelmezdi. O kadar ağıtlar yakılmazdı. Bu işe bir an önce çözüm bulunsun. Başka canlar yanmasın. Biz yandık, başka canlar yanmasın. Bunu herkes söylüyor ama bir çözümü bulunmuyor. Bu adam cezaevinde gitsin, cezasını sonuna kadar yatsın. Bunu çıkarmanın ne anlamı var. Adamın 2 senesi var, dışarı çıkarıyorlar. Ondan sonra içki içiyor, kendi evine bakmıyor ve bizim kardeşimizi mahvediyor" dedi.

"Çocukları bu zamana kadar ben büyüttüm"

Kamile Yavuz'un eniştesi Selami Alkan ise "Bu adam 4 buçuk sene cezaevinde yattı. Çocuklarını yanıma aldım. Bu zamana kadar ben büyüttüm. Kızımın koynunda büyüdüler. Benim kendi evlatlarım gibiler. Nasıl yaptın sen bunu. Çocukları bundan sonra ömrümün yettiği yere kadar da büyüteceğim" diye konuştu.

2003 yılında İzmir'de cinayet işlemiş

Katil zanlısı Faruk Yavuz'un 2003 yılında İzmir'de işlediği cinayetten 11 yıl ceza aldığı ortaya çıktı. 6 yıl cezaevinde yattıktan sonra İnfaz Kanunu'ndan yararlanarak cezaevinden çıktı. Bafra'da işlediği bir suçtan dolayı infazı yandı. İnfazı yanan Faruk Yavuz cezasının geri kalan kısmı 5 yılı yatmak üzere Bafra T Tipi Kapalı Cezaevi'ne girdi. Buradan da açık cezaevine geçiş yapan Faruk Yavuz'un cezaevinden izinli çıktığı öğrenildi. - SAMSUN

Eşi tarafından öldürülen kadın son yolculuğuna uğurlandı
Eşi tarafından öldürülen kadın son yolculuğuna uğurlandı
Eşi tarafından öldürülen kadın son yolculuğuna uğurlandı
Eşi tarafından öldürülen kadın son yolculuğuna uğurlandı
Eşi tarafından öldürülen kadın son yolculuğuna uğurlandı
Eşi tarafından öldürülen kadın son yolculuğuna uğurlandı
Eşi tarafından öldürülen kadın son yolculuğuna uğurlandı
Eşi tarafından öldürülen kadın son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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