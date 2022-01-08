KIRŞEHİR (İHA) - Eşi tarafından katledilen kadının komşuları korku dolu o anları anlattı: "Binanın içinde 'ben eşimi öldürdüm' diye bağırmış"

ANKARA - Ankara'nın Keçiören ilçesinde tartıştığı eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen Funda Koyuncu'nun yakınları ve komşuları kan donduran o anları anlattı.

Keçiören'in Şenlik Mahallesi'ndeki evinde iddiaya göre komşusu yüzünden tartıştığı eşi Funda Koyuncu'yu 3 çocuğunun önünde defalarca bıçaklayan Recep K. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Aldığı bıçak darbeleri sebebiyle ağır yaralanan Funda Koyuncu ise olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cinayetle ilgili soruşturma başlatılırken, Koyuncu'nun cansız bedeninin Adli Tıp'ta yapılacak otopsinin ardından memleketi Kırşehir'e toprağa verileceği öğrenildi. Katledilen genç kadının acısını yaşayan komşuları ve yakınları ise dehşet veren o anları anlattı.

"Binanın içinde 'ben eşimi öldürdüm' diye bağırmış"

Koyuncu'nun komşusu olan Mehmet Buyruk, cinayeti duyduklarında şok olduklarını belirterek, "15 senedir burada komşumuz. 3 çocukları var. Herhangi bir şikayetleri yoktu. Kavgalarına hiç şahit olmadım. Kavga edecek birileri değildi. Gelip gidiyorduk. Sabah gelirdi akşam giderdi işine. Her sabah ben sokağa çıkarken görürdüm. İşten gelirken selamlaşırdık. Ben evde değilken olay olmuş ama biz duymadık. Geldiğimde binanın önü kalabalıktı. Recep bağırmış binanın içinde 'ben eşimi öldürdüm' diye. Komşular çıkmış çocukları da okuldaymış. Çocukları alıp getirmişler okuldan. Akşam babaannesine ve dedesine teslim ettiler. Herhangi bir sıkıntı veya kavga gürültü duymadık. Duysak en azından çıkar bakardık ama öyle bir fırsat olmadı" ifadelerini kullandı.

"Şoka uğradık duyar duymaz"

Öldürülen Koyuncu'nun bir diğer komşusu ise, "Burada oturuyorlar. 13-14 yaşlarında bir kızı var. Recep'in böyle bir şey yapacağı hiç aklımıza gelmezdi. Öyle bir insan değildi, şoka uğradık duyar duymaz. Kalabalığı gördüm, yukarı falan hiç çıkmadık. Ama çok iyi, çok karakterli bir insandı. Samimiyetimiz yoktu, bahçede çocukları gezdirirdi. O zaman 'nasılsın iyi misin' o kadar. Derinini zaten ben sormam o da söylemez" dedi.

"Kız çocuklarını sahipsiz bırakmasınlar"

Koyuncu'nun amcası olan Atalay Yağcı da olayın takipçisi olacaklarını söyleyerek, "Damadın işsiz kaldığını olaydan sonra öğrendim. 15 yıla yakındır evliler, 3 çocukları var. Çocukları şu an karşı taraf almış ama çocukları orada bırakmayacağız. Mutlaka alacağız. Çocukların baba tarafında olması sakıncalı psikolojik olarak da rahat etmezler. Bu tür kadın cinayetlerine katılanların idamı istiyoruz. Başka türlü bunları sonu gelmeyecek ilk değil son da olmayacak bu gidişle. Bütün kız babalarına sesleniyorum çocuklarını, özellikle kız çocuklarını sahipsiz bırakmasınlar" şeklinde konuştu.

Koyuncu'nun annesinin 6 sene önce vefat ettiğini söyleyen akrabaları 35 yaşındaki genç kadının babası tarafından hiç aranıp sorulmadığı ve kızıyla hiç ilgilenmediğini iddia etti.