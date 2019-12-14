Eşi tarafından darbedilip öldürülen kadının cenazesi Tokat'ta defnedildi

14.12.2019 15:30 | Son Güncelleme: 14.12.2019 15:35

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde eşi tarafından darbedildikten sonra boğularak öldürülen kadının cenazesi, Tokat'ta toprağa verildi.

Aslı Ş'nin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından Niksar ilçesine getirildi.

Meydan Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından kadının cenazesi, Şakşak Mezarlığı'nda defnedildi.

Baba Ali Yılmaz, cenazenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, kızını kaybettikleri için çok üzgün olduklarını söyledi.

Kızının Orhan Ş. ile 5 yıldır evli olduğunu belirten Yılmaz, "Kızım 31 Ekim'de Tokat'taki sığınmaevine girdi. 18 Kasım'da sığınmaevinden çıktığını öğrendik. Orada olmadığını öğrendikten sonra savcılığa dilekçe verdim, kızımın Orhan Ş'den sorulması için." dedi.

Bu kişinin, kızını nasıl götürdüğünü bilmediğini dile getiren Yılmaz, "Bu adamdan sonuna kadar şikayetçiyim. Benim gibi kimsenin canı yanmasın. Hakkımı arasın devlet. Benim içim yanıyor. Benim gibi nicelerinin içi yanıyor." ifadelerini kullandı.

Kızının sığınmaevine gitmeden önce yanlarına geldiğini anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Kızım 'Baba, beni sığınmaevine ver. Bakarsınız, silahı var, size bir şey yapar. Sizin de başınız derde girer' dedi. Kızım İstanbul'da da birkaç kez sığınmaevinde kalmış. Haberimiz yok bizim. Kızımın her gün canını yakmış. Sopayla döve döve öldürmüş. Bunun suçu nedir? Böyle dünya var mı? Bu adamın idamını istiyorum. Benim çocuğumun kemiklerini kırmış. Devletimiz bu işe çare bulsun."

Darıca'da 12 Aralık'ta Orhan Ş, aralarında çıkan tartışmanın ardından sopayla darbettiği eşi Aslı Ş'yi boğarak öldürmüştü. Zanlı, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA