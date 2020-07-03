Eşi tarafından boğularak öldürülmek istenen kadını polis kurtardı Eşi tarafından boğularak öldürülmek istenen kadını polis kurtardı Kütahya'da eşi tarafından boğularak öldürülmek istenen kadını polis ekipleri kurtardı.

Eşi tarafından boğularak öldürülmek istenen kadını polis kurtardı

KÜTAHYA - Kütahya'da eşi tarafından boğularak öldürülmek istenen kadını polis ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, Meydan Mahallesi Behdioğlu Sokak'taki bir apartmanın dairesinden imdat çağlıkları geldiği ihbarı yapıldı. Kısa sürede olay yerine intikal eden ekipler, kapıyı defalarca çalmasına rağmen kapı açılmadı. Bunun üzerine nöbetçi savcı da bilgilendirilerek olay yerine çilingir çağrıldı. Kapının açılmasıyla polise mukavemet gösteren kişi yere yatırılarak kelepçelendi. Polis, odaya kilitlenen 36 yaşındaki 2 çocuk annesi Kübra Kavak'ı kurtararak tedavi için ambulansa götürdü. Kavak'ın yüzü ve boğazındaki şiddet izleri kameralara böyle yansıdı.

Eşi M.H.K. ile 16 yıllık evli olduğunu belirten Küba Kavak, "Eşim bana sürekli şiddet uyguluyor. Aniden boğazıma sarıldı. Sürekli alkol alıyor. Her gün bana şiddet uyguluyor" dedi.

Kübra Kavak, evlatları 8 yaşındaki Esma Nur, 10 yaşındaki Cemal Emir ile birlikte ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Esnaf olduğunu söyleyen koca M.H.K. gözaltına alındı.

Kaynak: İHA