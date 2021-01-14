Eşi tarafından boğazı kesilen Esra Oymak: "Cezaevinden çıkmasını istemiyorum"
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Eşi tarafından boğazı kesilen Esra Oymak: "Cezaevinden çıkmasını istemiyorum"

14.01.2021 11:20 | Son Güncelleme: 14.01.2021 12:01
Eşi tarafından boğazı kesilen Esra Oymak:

Boşanmak istediği eşi Mikail Oymak tarafından çocuklarının gözü önünde falçatayla boğazı kesilen ve tesadüfen gelen anne-babası tarafından ölümden kurtarılan Esra Oymak, yaşadığı korku dolu anları unutamıyor.

Manisa'da yaşayan 3 çocuk annesi Esra Oymak, geçen 20 Kasım günü, iddiaya göre, gündelik işlerde çalışan eşi Mikail Oymak'a boşanmak istediğini söyledi. Sinirlenen koca, çocuklarının gözü önünde genç kadının boğazını, falçatayla kesti. Boğazında 15 santimetrelik kesik oluşan Oymak, tesadüfen gelen anne-babası tarafından, pencereden çıkartılarak, ölümden kurtarıldı. Manisa Şehir Hastanesi'ne götürülen Esra Oymak'ın boğazına 15 dikiş atıldı. Gözaltına alınan Mikail Oymak ise, sevk edildiği adliyede, mahkemece tutuklandı.

'ÖLÜM HİSSİ YAŞIYORUM'

Yaşadıklarının hem kendisinin hem de çocuklarının rüyalarını girdiğini anlatan Esra Oymak, "Eşim boğazımı kesti. Şimdi cezaevinde, çıkmasını da istemiyorum. Bizi, resmen yıktı. Çocuklarımın psikolojisi bozuk, benim de öyle. Cezası neyse çeksin istiyorum. Psikolojik olarak 'ölüm' hissi yaşıyorum. Korkuyorum. Sokağa bile çıkamıyorum. Şu an tedavi amaçlı haplar kullanıyorum. Daha da kötü olmaya başladım, çocuklarım da aynı şekilde kötü durumda. Çocuklarımı daha dün psikoloğa götürdüm. 'Yine gelir, tekrar aynı şeyleri yapar' diye cezaevinden çıkmasını istemiyorum" dedi.

'MEKTUBU DAHİ TEDİRGİN EDİYOR'

Oymak, "O an gözlerimin önünden gitmiyor. 'Seni öldüreceğim' diye geldi, falçatayı direk boğazıma salladı. Amacı korkutmak değil, öldürmekti. Cezaevinden mektup yazarak, tehdit ediyor. Ben mektup yazmasını ve mektupların getirilmemesini istiyorum. Mektubu dahi tedirgin ediyor. Bütün hayatım karardı. Kimseye güvenim kalmadı. Herkesten korkmaya başladım" diye konuştu.

Eşi tarafından boğazı kesilen Esra Oymak: 'Cezaevinden çıkmasını istemiyorum'
Eşi tarafından boğazı kesilen Esra Oymak: 'Cezaevinden çıkmasını istemiyorum'
Eşi tarafından boğazı kesilen Esra Oymak: 'Cezaevinden çıkmasını istemiyorum'
Eşi tarafından boğazı kesilen Esra Oymak: 'Cezaevinden çıkmasını istemiyorum'
Eşi tarafından boğazı kesilen Esra Oymak: 'Cezaevinden çıkmasını istemiyorum'

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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