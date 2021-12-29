Eşi tarafından boğazı falçatayla kesilerek yaralanan Esra'ya haciz şoku

MANİSA (DHA) - MANİSA'da, boşanmak istediği eşi Mikail Oymak (32) tarafından çocuklarının gözü önünde boğazı kesilerek yaralanan Esra Oymak (31), bu defa da evindeki eşyalarına gelen hacizle sarsıldı. Esra Oymak, kendi adına cezaevinde tutuklu olan eşinin iki ayrı bankadan çektiği ve ödenmediği için yasal faizleriyle 18 bin 550 lirayı bulan krediden bilgisinin olmadığını belirtip, tutuklu eşi hakkında şikayetçi oldu.

Manisa'da 3 çocuk annesi Esra Oymak, geçen yıl 20 Kasım'da, gündelik işlerde çalışan eşi Mikail Oymak'a boşanmak istediğini söyledi. Sinirlenen Mikail Oymak, çocuklarının gözü önünde eşinin boğazını, falçatayla kesti. Boğazında 15 santimetrelik kesik oluşan Esra Oymak, anne ve babası tarafından pencereden çıkartılarak, ölümden kurtarıldı. Manisa Şehir Hastanesi'ne götürülen Esra Oymak'ın boğazına 15 dikiş atıldı. Gözaltına alınan Mikail Oymak ise sevk edildiği adliyede, hakkında 'kasten öldürme ve nitelikli cinsel saldırı' suçundan tutuklanarak Manisa T Tipi Cezaevi'ne gönderildi.