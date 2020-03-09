EŞİ TARAFINDAN BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLEN KADININ AİLESİ KONUŞTU
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› EŞİ TARAFINDAN BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLEN KADININ AİLESİ KONUŞTU - Haber
Dünya Kadınlar Günü, Baykan, Fatih, Güncel

EŞİ TARAFINDAN BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLEN KADININ AİLESİ KONUŞTU

8 Mart Dünya Kadınlar Günü arifesinde Fatih'te eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen Pınar Baykan'ın ağabeyi ve yengesi konuştu.

09.03.2020 16:40 | Son Güncelleme: 09.03.2020 16:44
EŞİ TARAFINDAN BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLEN KADININ AİLESİ KONUŞTU

8 Mart Dünya Kadınlar Günü arifesinde Fatih'te eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen Pınar Baykan'ın ağabeyi ve yengesi konuştu.

Sadece Pınar Baykan için değil her türlü şiddete maruz kalan tüm kadınlar için mücadele edeceklerini belirten ağabeyi Fatih Umay, ??Acımız çok taze. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü arifesinde yaşanan bu olayda Pınar Baykan'ı, kardeşimi kaybetmenin acısı tarifsiz. Tabiki de bu işin sonuna kadar takipçisi olacağız. Ancak şunu söylemek istiyorum; Ülkemizde bu sorun kronik bir sorun hale gelmiş durumda. Pınar canımız ilk değil, her gün ülkenin çeşitli noktalarında kadın cinayetleri devam etmekte. Buna ülkemizin yöneticileri olsun, sivil toplum kuruluşları olsun, duyarlı insanlar olarak mutlaka bir el atılması gerektiğini ve bu cinayetlere bir son verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Artık yeter. Sadece Pınarımız için değil, her türlü şiddete maruz kalmış tüm kadınlar için mücadelemizi sürdüreceğiz, çaba göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

Pınar Baykan'dan kalan tek hatıra olan 2 yaşındaki yeğenleri Nehir'i topluma faydalı bir birey olarak yetiştireceklerini belirten Fatih Umay,?? Çocuk küçük olduğu için ne olduğunun farkında değil. Anlamaya başladığında hayat onun için çok daha zorlaşacak. Kolay bir süreç olmayacak. Sonuna kadar onun yanında olacağız ve topluma faydalı bir birey olmasını sağlayacağız?? şeklinde konuştu.

BAŞKA NEHİR'LER ANNESİZ KALMASIN

Kadın cinayetlerinin son bulmasını isteyen yenge Elif Umay,?? Bu son olsun artık. Bunun sonunun getirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Hep 3. sayfa haberi olarak başkaları yaşadığı zaman bizim başımıza gelmeyecekmiş gibi hissediyoruz. Bundan sonra bunu yaşayabilecek olan kadınları bir şekilde koruyabilmeliyiz. Başka Nehir'ler annesiz kalmasın?? diye konuştu.

EŞİ TARAFINDAN BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLEN KADININ AİLESİ KONUŞTU

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

EŞİ TARAFINDAN BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLEN KADININ AİLESİ KONUŞTU

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Genç kızın feci ölümü kamerada! Caddeden geçenlerin önüne düştü Haber
Genç kızın feci ölümü kamerada! Caddeden geçenlerin önüne düştü
O Ses Türkiye'de jürilik yapan ünlü isimden Acun'u küplere bindirecek sözler Haber
O Ses Türkiye'de jürilik yapan ünlü isimden Acun'u küplere bindirecek sözler
Kocası kayıp başvurusunda bulundu, gerçek çok başka çıktı Haber
Kocası kayıp başvurusunda bulundu, gerçek çok başka çıktı
Virüs, Türkiye'ye nasıl sıçramadı? İşin sırrını tek cümleyle özetledi Haber
Virüs, Türkiye'ye nasıl sıçramadı? İşin sırrını tek cümleyle özetledi
Kuyumcular fiyat verip uyardı! Altını olanlar köşeyi dönecek Haber
Kuyumcular fiyat verip uyardı! Altını olanlar köşeyi dönecek
Bir Avrupa ülkesinde daha virüs alarmı! Ölü sayısı iki katına yükseldi Haber
Bir Avrupa ülkesinde daha virüs alarmı! Ölü sayısı iki katına yükseldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Faik Öztrak Hulusi Akar Vladimir Putin Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Acun Ilıcalı Demet Akalın Defne Samyeli
Spor Falcao Fatih Terim Berkay Şahin İsmail Kartal Malcolm Thomas
Daha Fazla Adana Avrupa Petrol Sivasspor
Şu an buradasınız: EŞİ TARAFINDAN BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLEN KADININ AİLESİ KONUŞTU - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2020 18:00:44. #1.14#