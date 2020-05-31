Eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen kadın toprağa verildi
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Eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen kadın toprağa verildi

- Eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen kadın toprağa verildi Rize'de geçtiğimiz akşam tartıştığı kocası tarafından 3 yerinden bıçaklanarak öldürülen kadın toprağa verildi.

31.05.2020 16:38 | Son Güncelleme: 31.05.2020 16:43

- Eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen kadın toprağa verildi

RİZE - Rize'de geçtiğimiz akşam tartıştığı kocası tarafından 3 yerinden bıçaklanarak öldürülen kadın toprağa verildi.

Çayeli ilçesi Madenli Beldesi Çeremenler mevkisinde geçtiğimiz akşam meydana gelen olayda, beldenin Yenimahalle mahallesinde ikamet eden 2 çocuk sahibi Rukiye ve Hasan Çerman çifti kendi aralarında tartışma yaşadı. Yaşanan tartışmanın büyümesi sonucu mutfaktan ekmek bıçağını alan Hasan Çerman, eşi Rukiye Çerman'ı 3 yerinden bıçakladı. Olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırılmak istenen kadın, bıçak darbelerinden biri kalbine rastladığı için yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Rukiye Çerman, öldürüldüğü aynı İncesırt mevkindeki kendi ailesine ait olan kabristanlıkta sosyal mesafe ile kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Öte yandan eşini bıçaklayarak öldüren Hasan Çerman ise olay yerine gelen jandarma ekiplerine teslim oldu.

Eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen kadın toprağa verildi

Kaynak: İHA

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