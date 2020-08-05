Eşi tarafından bıçaklanan kadın öldürülme korkusuyla yaşıyor Antalya'da ayrı yaşadığı eşi tarafından kolundan bıçaklanan 32 yaşındaki E.S, öldürülme korkusuyla yaşadığını belirterek yetkililerden yardım istedi.

Antalya'da ayrı yaşadığı eşi tarafından kolundan bıçaklanan 32 yaşındaki E.S, öldürülme korkusuyla yaşadığını belirterek yetkililerden yardım istedi.

Muratpaşa ilçesi Topçular Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk annesi E.S, AA muhabirine, 7 yıl önce evlendiği G.S'nin evliliklerinin 6'ncı ayından itibaren kendisine şiddet uyguladığını öne sürdü.

Evliliğinin bozulmaması için eşinin şiddetine yıllarca katlandığını belirten E.S, eşinin kumar oynamaya başlamasıyla ayrılmaya karar vererek babasına ait eve yerleştiğini kaydetti.

Eşinin bu süreçte kendisini sürekli telefon ile aradığını ve ölümle tehdit ettiğini dile getiren E.S, "Uzaklaştırma kararı aldırdım. Karar rağmen yaklaşık 1 ay önce evime gizlice girip kolumdan bıçakladı. Yaralı halde beni ölümle tehdit etti. Barışacağımı söyleyince bıraktı. Sonrasında polise başvurdum ancak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Şimdi yine tehditlerini sürdürüyor. Tek başıma sokağa çıkamıyorum. Can güvenliğim yok. Çocuklarımla risk altındayım. Evim cezaevine döndü. Her yeri demir kapı ve demir pencere korkuluğu yaptırdım. Öldürülmekten korkuyorum. Eşim cezaevine girse biraz daha rahatlayacağım. Cezaevine girmesi için illa beni öldürmesi mi gerekiyor?" dedi.

Kaynak: AA