Eşi Tarafından Bıçaklanan Araştırma Görevlisi Ağır Yaralandı

Samsun'da bir araştırma görevlisi eşi tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinde araştırma görevlisi olan H.V. (29) ile karısı S.V. (22) arasında tartışma çıktı ve karı-koca birbirlerini darp ettiler. S.V. mutfaktan aldığı bıçağı kocasına doğru savurunca bu sırada karnından bıçaklanan H.V. yaralandı. Ağır yaralanan araştırma görevlisi H.V. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. H.V.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. S.V. polis tarafından yakalanarak Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN