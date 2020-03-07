Eşi tarafından bıçakla öldürülen bankacı kadın son yolculuğuna uğurlandı
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Eşi tarafından bıçakla öldürülen bankacı kadın son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul Fatih'te kocası tarafından bıçaklanarak öldürülen Pınar Baykan, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

07.03.2020 15:13 | Son Güncelleme: 07.03.2020 15:13
Eşi tarafından bıçakla öldürülen bankacı kadın son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul 'te kocası tarafından bıçaklanarak öldürülen Pınar , kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.


Fatih'te dün eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen genç bankacı Pınar Baykan Fatih Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. 1,5 yaşında bir çocuğu olduğu öğrenilen banka çalışanı Pınar Baykan'nın acılı annesi Nimet Umay ve baba Cemal Umay ayakta durmakta güçlük çekti.


Cenaze namazı kılınan Pınar Aykan, defnedilmek üzere Hasdal Mezarlığına götürüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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