Eşi tarafından alıkonulan kadını polis kurtardı
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Eşi tarafından alıkonulan kadını polis kurtardı

30.12.2020 20:49 | Son Güncelleme: 30.12.2020 20:53
Eşi tarafından alıkonulan kadını polis kurtardı

KAYSERİ'de, eşi Mücahit K. tarafından alıkonulan Dilan K., polis ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

KAYSERİ'de, eşi Mücahit K. tarafından alıkonulan Dilan K., polis ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı. Eşi ise olay sonrası gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Kocasinan ilçesi Oruçreis Mahallesi Ayancık Caddesi'ndeki müstakil evde meydana geldi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Mücahit K. ile eşi Dilan K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda sesleri duyan komşuları durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine polisin gelmesiyle Mücahit K., kapıyı kilitleyerek eşini evde alıkoydu. Polis ekipleri, Mücahit K.'yı eşini bırakması için ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık 1 saat süren ikna çalışmasının ardından Mücahit K., kapıyı açtı. Eve giren ekipler, Dilan K.'yı koruma altına alırken, eşi Mücahit K. ise gözaltına alındı. Kayseri Devlet Hastanesi Adli Tabipliği'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, polis merkezine götürüldü.

 


Eşi tarafından alıkonulan kadını polis kurtardı
Eşi tarafından alıkonulan kadını polis kurtardı
Eşi tarafından alıkonulan kadını polis kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olcay DÜZGÜN

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