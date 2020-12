Eşi tarafından 9 yerinden bıçaklanan kadın: "Olayın psikolojisini hala atlatamadım"

Eşi tarafından 9 yerinden bıçaklanan kadın: "Olayın psikolojisini hala atlatamadım"

Boşanmak üzere olduğu eşini ve kurtarmaya gelen 2 kişiyi bıçaklayan koca hakim karşısında

Önce "bıçakladım" diyen sanık, sonra kabul etmedi

İZMİR - İzmir'in Menemen ilçesinde geçtiğimiz haziran ayında bir alışveriş merkezinde boşanmak üzere olduğu eşini 9 yerinden bıçaklayan, kadını kurtarmaya gelen 2 kişiyi de yaralayan koca hakim karşısına çıktı. 9 yerinden bıçaklanan ve zor günler geçiren Emine Ç., "Olayın psikolojisini hala atlatamadım, oradaki insanlar sayesinde kurtuldum" dedi.

Eşinden gördüğü şiddet nedeniyle Zonguldak'tan İzmir'e gelen Emine Ç. (41), eşi S.Ç.'ye boşanma davası açtı. Menemen ilçesinde bulunan bir AVM'de temizlik işçisi olarak çalışmaya başlayan Emine Ç., ardından da boşanmak üzere olduğu eşi S.Ç. tarafından takip edildiğini gerekçe göstererek koruma kararı çıkarttı. İddialara göre S.Ç., koruma kararına rağmen Emine Ç.'yi defalarca öldürmekle tehdit etti, koruma kararının bittiği gün de "Seni öldüreceğim" diye mesaj attı. Daha sonra geçtiğimiz haziran ayında eşinin çalıştığı AVM'ye iki bıçakla birlikte giden S.Ç., Emine Ç.'yi 9 yerinden bıçakladı. S.Ç., olay sırasında Emine Ç.'yi kurtarmaya gelen iş arkadaşı M.Ç.'yi kolundan ve bacağından, AVM'de müşteri olan F.C.'yi ise bıçakla kalbinden yaraladı. Olayın ardından S.Ç., AVM güvenliği tarafından yakalanarak jandarmaya teslim edildi.

Önce "bıçakladım" dedi, sonra kabul etmedi

S.Ç., savcılıkta verdiği ifadesinde boşanmak üzere olduğu eşini bıçakladığını kabul ederek, "Beni aldattığından şüphelendim, kendisini takip ettim. Evden adamla çıktı. İş yerine kadar gittim. Emine iş yerinde adamdan ayrıldı, ben de peşinden gittim. Konuşmaya gittim. Emine panikleyerek bana bağırdı, ben de bıçağı sapladım" demişti.

İfadesinin ardından tutuklanarak Menemen T Tipi Cezaevine gönderilen S.Ç. hakkında dava açıldı. İlk celsesi Karşıyaka 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına SEGBİS ile bağlanan sanık S.Ç., bu kez de Emine Ç. ve F.C. ile M.Ç.'yi bıçakladığını kabul etmedi. Emine Ç.'nin avukatı Cansu Aktaş, müvekkilinin can güvenliği olmadığı gerekçesiyle sanık S.Ç.'nin tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep ederken, mahkeme heyeti talebi kabul etti. Bir sonraki duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

"Olayın psikolojisini atlatamadım, oradaki insanlar sayesinde kurtuldum"

Bıçaklı saldırı sonrası 15 gün hastanede yattığını belirten Emine Ç., şunları söyledi:

"Menemen'de bir AVM'de temizlik işi yaparken boşanma davası açtığım eski eşim tarafından bıçaklandım. Oradaki insanlar sayesinde kurtuldum. Şu an o yüzden nefes alabiliyorum. Bıçakla üstüme yürüdü ve beni sol tarafımdan bıçakladığını hissettim. O an can havliyle kaçıp kurtulmak istedim. Üstüme yürüdü, 9 yerimden bıçaklandım. Beni kurtarmak isteyen iki kişi de bıçaklandı. 15 gün hastanede kaldım. O olayın psikolojisini atlatamadım. Hala kötü günler yaşıyorum."

"Savunma değil hikaye dinledik"

Dava ile ilgili konuşan Emine Ç.'nin avukatı Cansu Aktaş da, "Kadına yönelik şiddete ilişkin diğer davalardan çok kez tanık olduğumuz unsurlar vardı. Sanık kıskançlık bahanesiyle bu fiili gerçekleştirdiğini söyledi. Yalnızca boşanma davasının konusu olabilecek ve suça etki etmeyecek hikayeler anlatıldı. Duruşma boyunca bir savunma değil, hikaye dinledik. Sanığın hak etmiş olduğu en ağır cezayı alması ve haksız tahrik ile iyi hal indirimi uygulanmaması için elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı