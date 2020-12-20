Eşi tarafından 9 yerinden bıçaklanan kadın: "Olayın psikolojisini hala atlatamadım"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Eşi tarafından 9 yerinden bıçaklanan kadın: "Olayın psikolojisini hala atlatamadım"

20.12.2020 12:39 | Son Güncelleme: 20.12.2020 12:43
Eşi tarafından 9 yerinden bıçaklanan kadın:

İzmir'in Menemen ilçesinde geçtiğimiz haziran ayında bir alışveriş merkezinde boşanmak üzere olduğu eşini 9 yerinden bıçaklayan, kadını kurtarmaya gelen 2 kişiyi de yaralayan koca hakim karşısına çıktı.

İzmir'in Menemen ilçesinde geçtiğimiz haziran ayında bir alışveriş merkezinde boşanmak üzere olduğu eşini 9 yerinden bıçaklayan, kadını kurtarmaya gelen 2 kişiyi de yaralayan koca hakim karşısına çıktı. 9 yerinden bıçaklanan ve zor günler geçiren Emine Ç., "Olayın psikolojisini hala atlatamadım, oradaki insanlar sayesinde kurtuldum" dedi.

Eşinden gördüğü şiddet nedeniyle Zonguldak'tan İzmir'e gelen Emine Ç. (41), eşi S.Ç.'ye boşanma davası açtı. Menemen ilçesinde bulunan bir AVM'de temizlik işçisi olarak çalışmaya başlayan Emine Ç., ardından da boşanmak üzere olduğu eşi S.Ç. tarafından takip edildiğini gerekçe göstererek koruma kararı çıkarttı. İddialara göre S.Ç., koruma kararına rağmen Emine Ç.'yi defalarca öldürmekle tehdit etti, koruma kararının bittiği gün de "Seni öldüreceğim" diye mesaj attı. Daha sonra geçtiğimiz haziran ayında eşinin çalıştığı AVM'ye iki bıçakla birlikte giden S.Ç., Emine Ç.'yi 9 yerinden bıçakladı. S.Ç., olay sırasında Emine Ç.'yi kurtarmaya gelen iş arkadaşı M.Ç.'yi kolundan ve bacağından, AVM'de müşteri olan F.C.'yi ise bıçakla kalbinden yaraladı. Olayın ardından S.Ç., AVM güvenliği tarafından yakalanarak jandarmaya teslim edildi.

Önce "bıçakladım" dedi, sonra kabul etmedi

S.Ç., savcılıkta verdiği ifadesinde boşanmak üzere olduğu eşini bıçakladığını kabul ederek, "Beni aldattığından şüphelendim, kendisini takip ettim. Evden adamla çıktı. İş yerine kadar gittim. Emine iş yerinde adamdan ayrıldı, ben de peşinden gittim. Konuşmaya gittim. Emine panikleyerek bana bağırdı, ben de bıçağı sapladım" demişti.

İfadesinin ardından tutuklanarak Menemen T Tipi Cezaevine gönderilen S.Ç. hakkında dava açıldı. İlk celsesi Karşıyaka 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına SEGBİS ile bağlanan sanık S.Ç., bu kez de Emine Ç. ve F.C. ile M.Ç.'yi bıçakladığını kabul etmedi. Emine Ç.'nin avukatı Cansu Aktaş, müvekkilinin can güvenliği olmadığı gerekçesiyle sanık S.Ç.'nin tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep ederken, mahkeme heyeti talebi kabul etti. Bir sonraki duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

"Olayın psikolojisini atlatamadım, oradaki insanlar sayesinde kurtuldum"

Bıçaklı saldırı sonrası 15 gün hastanede yattığını belirten Emine Ç., şunları söyledi:

"Menemen'de bir AVM'de temizlik işi yaparken boşanma davası açtığım eski eşim tarafından bıçaklandım. Oradaki insanlar sayesinde kurtuldum. Şu an o yüzden nefes alabiliyorum. Bıçakla üstüme yürüdü ve beni sol tarafımdan bıçakladığını hissettim. O an can havliyle kaçıp kurtulmak istedim. Üstüme yürüdü, 9 yerimden bıçaklandım. Beni kurtarmak isteyen iki kişi de bıçaklandı. 15 gün hastanede kaldım. O olayın psikolojisini atlatamadım. Hala kötü günler yaşıyorum."

"Savunma değil hikaye dinledik"

Dava ile ilgili konuşan Emine Ç.'nin avukatı Cansu Aktaş da, "Kadına yönelik şiddete ilişkin diğer davalardan çok kez tanık olduğumuz unsurlar vardı. Sanık kıskançlık bahanesiyle bu fiili gerçekleştirdiğini söyledi. Yalnızca boşanma davasının konusu olabilecek ve suça etki etmeyecek hikayeler anlatıldı. Duruşma boyunca bir savunma değil, hikaye dinledik. Sanığın hak etmiş olduğu en ağır cezayı alması ve haksız tahrik ile iyi hal indirimi uygulanmaması için elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Eşi tarafından 9 yerinden bıçaklanan kadın: 'Olayın psikolojisini hala atlatamadım'
Eşi tarafından 9 yerinden bıçaklanan kadın: 'Olayın psikolojisini hala atlatamadım'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar İlham Aliyev Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Arto İrem Derici Merve Dizdar Burak Özçivit
Spor Okan Buruk Çağdaş Atan Samet Aybaba Sergen Yalçın Ümit Şamiloğlu
Tüm Haberler Adana Gaziantep Galatasaray Acun Ilıcalı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Eşi tarafından 9 yerinden bıçaklanan kadın: "Olayın psikolojisini hala atlatamadım" | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.12.2020 12:54:28. #1.14#
title