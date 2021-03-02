Eşi, şizofren oğlu tarafından öldürülen koca: Bir tarafta oğlum, bir tarafta karım (3)

'HİÇBİR ŞEY HATIRLAMIYORUM' DEDİ, TUTUKLANDIDün annesini boğazından bıçaklayarak öldüren şizofreni hastası Bahadır Aktürk, jandarma ekipleirnce getirildiği Manavgat Adliyesi'nde önce cumhuriyet savcısı tarafından sorgulandı.