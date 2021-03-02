Eşi, şizofren oğlu tarafından öldürülen koca: Bir tarafta oğlum, bir tarafta karım (3)
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Eşi, şizofren oğlu tarafından öldürülen koca: Bir tarafta oğlum, bir tarafta karım (3)

02.03.2021 21:15 | Son Güncelleme: 02.03.2021 21:19
Eşi, şizofren oğlu tarafından öldürülen koca: Bir tarafta oğlum, bir tarafta karım (3)

'HİÇBİR ŞEY HATIRLAMIYORUM' DEDİ, TUTUKLANDIDün annesini boğazından bıçaklayarak öldüren şizofreni hastası Bahadır Aktürk, jandarma ekipleirnce getirildiği Manavgat Adliyesi'nde önce cumhuriyet savcısı tarafından sorgulandı.

'HİÇBİR ŞEY HATIRLAMIYORUM' DEDİ, TUTUKLANDI

Dün annesini boğazından bıçaklayarak öldüren şizofreni hastası Bahadır Aktürk, jandarma ekipleirnce getirildiği Manavgat Adliyesi'nde önce cumhuriyet savcısı tarafından sorgulandı. Bahadır Aktürk'ün olaya ilişkin sorulara, "Hiçbir şey hatırlamıyorum, ben kendimde değildim, bilmiyorum" diye cevap verdiği öğrenildi. Tutuklanması istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Bahadır Aktürk, 'üstsoydan yakın akrabayı kasten öldürmek' suçundan tutuklandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mithat ABAKAN

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