Eşi Okan Kurt'un Şirketlerine Haciz Gelen Demet Akalın, 500 Bin TL'lik Saat Aldı
Eşi Okan Kurt'un iş yerine haciz gelmesiyle evliliklerinde zor günler geçiren şarkıcı Demet Akalın, konserlerden kazandığı parayla kendisine 500 bin TL'lik saat aldı.
Lojistik şirketi olan ve DJ'lik yapan eşi Okan Kurt'un 100 milyon TL borcu olduğu söylenen Demet Akalın, yoğun geçen yaz konserinde kendini ödüllendirdi. Demet Akalın, beach ve gece kulüpleri sahneleri sonrasında kendine 500 bin TL değerinde bir saat aldı.
İCRA BORÇLARINI UNUTTURAN LÜKS SAAT
Lüks marka kıyafetlere ve çantalara verdiği paralarla dikkat çeken şarkıcı, Engin Altan Düzyatan, Nusret Gökçe, Arda Turan, Burak Yılmaz, Alişan, Burcu Esmersoy ve Burak Özçivit gibi isimlerin kullandığı 500 bin TL değerinde olan Patek Philippe Geneve Nautilus siyah kadran altın kaplama saat aldı.
YORUMLAR (2)
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Hacizi atlatmanın tatmin etmenin farklı yöntemi gelen haciz parasını mdese daha iyi olurduCevap Yaz Yayından Kaldır
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Arkadas, bu kadin bu adamla evli deyilmi?!? Hukuken sirketlerine Haciz geliyorsa, ozaman bu kadinininda Hacize dahil olmasi lazim. Ama eger bizim ''Adalet'' olmayan Adaletbakanligi bisey yapamiyorsa, ozaman o is baska.Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır