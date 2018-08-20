Eşi Okan Kurt'un Şirketlerine Haciz Gelen Demet Akalın, 500 Bin TL'lik Saat Aldı

Lojistik şirketi olan ve DJ'lik yapan eşi Okan Kurt'un 100 milyon TL borcu olduğu söylenen Demet Akalın, yoğun geçen yaz konserinde kendini ödüllendirdi. Demet Akalın, beach ve gece kulüpleri sahneleri sonrasında kendine 500 bin TL değerinde bir saat aldı.

İCRA BORÇLARINI UNUTTURAN LÜKS SAAT

Lüks marka kıyafetlere ve çantalara verdiği paralarla dikkat çeken şarkıcı, Engin Altan Düzyatan, Nusret Gökçe, Arda Turan, Burak Yılmaz, Alişan, Burcu Esmersoy ve Burak Özçivit gibi isimlerin kullandığı 500 bin TL değerinde olan Patek Philippe Geneve Nautilus siyah kadran altın kaplama saat aldı.